https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735330238.html

Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS

Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS - РИА Новости, 03.06.2021

Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS

Недавняя кибератака на компанию JBS может стать одной из тем саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-02T20:09

2021-06-02T20:09

2021-06-03T00:04

россия

сергей рябков

джо байден

дмитрий песков

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Недавняя кибератака на компанию JBS может стать одной из тем саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.Отвечая на вопрос об ответных шагах на хакерские нападения, она подчеркнула, что в Вашингтоне рассматривают все возможные варианты действий."Мы не исключаем никаких шагов, все варианты на столе", — добавила Псаки.В свою очередь, Москва готова оперативно рассмотреть обращения Вашингтона на эту тему, если они поступят, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В конце мае кибератака на крупнейшего производителя мяса в мире — компанию JBS привела к остановке ее заводов в США, Канаде и Австралии. Как заявляли в Белом доме, США вышли на контакт с Москвой по этой ситуации, поскольку в пострадавшей компании не исключили, что взломщики могут находиться в России.Представитель ФБР сообщил РИА Новости, что спецслужба "приписывает это нападение" преступным сервисам REvil и Sodinokibi, Бюро "напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию".

https://ria.ru/20210602/ataka-1735197994.html

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москва

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россия, сергей рябков, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, в мире