Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735330238.html
Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS
Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS - РИА Новости, 03.06.2021
Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS
Недавняя кибератака на компанию JBS может стать одной из тем саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-02T20:09
2021-06-03T00:04
россия
сергей рябков
джо байден
дмитрий песков
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_80b55ba30aea67b92abc0000a41f4b32.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Недавняя кибератака на компанию JBS может стать одной из тем саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.Отвечая на вопрос об ответных шагах на хакерские нападения, она подчеркнула, что в Вашингтоне рассматривают все возможные варианты действий."Мы не исключаем никаких шагов, все варианты на столе", — добавила Псаки.В свою очередь, Москва готова оперативно рассмотреть обращения Вашингтона на эту тему, если они поступят, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В конце мае кибератака на крупнейшего производителя мяса в мире — компанию JBS привела к остановке ее заводов в США, Канаде и Австралии. Как заявляли в Белом доме, США вышли на контакт с Москвой по этой ситуации, поскольку в пострадавшей компании не исключили, что взломщики могут находиться в России.Представитель ФБР сообщил РИА Новости, что спецслужба "приписывает это нападение" преступным сервисам REvil и Sodinokibi, Бюро "напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию".
https://ria.ru/20210602/ataka-1735197994.html
https://ria.ru/20210602/ataka-1735316988.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_4a23c14a45e4a2e753351e5ab42ac560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рябков, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, в мире

Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS

20:09 02.06.2021 (обновлено: 00:04 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Недавняя кибератака на компанию JBS может стать одной из тем саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.
Отвечая на вопрос об ответных шагах на хакерские нападения, она подчеркнула, что в Вашингтоне рассматривают все возможные варианты действий.
"Мы не исключаем никаких шагов, все варианты на столе", — добавила Псаки.
В свою очередь, Москва готова оперативно рассмотреть обращения Вашингтона на эту тему, если они поступят, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Свиноводческая ферма компании JBS в в Уортингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 09:43
В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
В конце мае кибератака на крупнейшего производителя мяса в мире — компанию JBS привела к остановке ее заводов в США, Канаде и Австралии.
Как заявляли в Белом доме, США вышли на контакт с Москвой по этой ситуации, поскольку в пострадавшей компании не исключили, что взломщики могут находиться в России.
Представитель ФБР сообщил РИА Новости, что спецслужба "приписывает это нападение" преступным сервисам REvil и Sodinokibi, Бюро "напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию".
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 18:34
Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке
 
РоссияСергей РябковДжо БайденДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
22:37Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
Лента новостейМолния