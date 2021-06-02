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В США после кибератаки временно закрылись заводы JBS
В США после кибератаки временно закрылись заводы JBS - РИА Новости, 02.06.2021
В США после кибератаки временно закрылись заводы JBS
Кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию всех заводов по производству говядины в США, передает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T03:54
2021-06-02T03:54
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию всех заводов по производству говядины в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Международного союза работников пищевой промышленности и торговли.Ранее сообщалось, что американское подразделение JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого об атаке хакеров сообщало австралийское подразделение компании. Мишенью киберпреступников стали информационные системы филиалов.Все заводы компании по производству говядины в США были вынуждены временно приостановить работу, а предприятия JBS, занимающиеся упаковкой мяса, испытали сбои в работе.Ранее JBS временно приостановила работу пяти крупнейших заводов по производству говядины в США, которые в общей сложности обрабатывают до 22,5 тысячи голов крупного рогатого скота в день. Эти меры привели к временному сокращению почти пятой части производства говядины в стране. Кроме того, в понедельник австралийское подразделение из-за атаки отменило запланированный забой скота по всей Австралии, рабочих отправили домой. По данным агентства, канадский филиал компании также не работает уже второй день. По сообщениям JBS, инцидент может иметь временное негативное влияние на взаимодействие с клиентами и поставщиками.Сообщается, что Белый дом находится в контакте с компанией, которая в воскресенье уведомила, что стала жертвой вымогателей. Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.JBS USA - дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире предприятия по переработке говядины и свинины. По данным Блумберг, компания владеет предприятиями в 20 странах. При этом на США приходится половина доходов компании, в то время как на Австралию и Новую Зеландию приходится 4%, на Канаду - 3%. Представитель компании сообщил агентству Блумберг, что бразильские заводы работают в обычном режиме.
https://ria.ru/20210601/kiberataka-1735159599.html
https://ria.ru/20210518/khakery-1732741034.html
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джо байден, новая зеландия, канада, сша, в мире

В США после кибератаки временно закрылись заводы JBS

03:54 02.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию всех заводов по производству говядины в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Международного союза работников пищевой промышленности и торговли.
Ранее сообщалось, что американское подразделение JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого об атаке хакеров сообщало австралийское подразделение компании. Мишенью киберпреступников стали информационные системы филиалов.
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Все заводы компании по производству говядины в США были вынуждены временно приостановить работу, а предприятия JBS, занимающиеся упаковкой мяса, испытали сбои в работе.
Ранее JBS временно приостановила работу пяти крупнейших заводов по производству говядины в США, которые в общей сложности обрабатывают до 22,5 тысячи голов крупного рогатого скота в день. Эти меры привели к временному сокращению почти пятой части производства говядины в стране. Кроме того, в понедельник австралийское подразделение из-за атаки отменило запланированный забой скота по всей Австралии, рабочих отправили домой. По данным агентства, канадский филиал компании также не работает уже второй день. По сообщениям JBS, инцидент может иметь временное негативное влияние на взаимодействие с клиентами и поставщиками.
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Сообщается, что Белый дом находится в контакте с компанией, которая в воскресенье уведомила, что стала жертвой вымогателей. Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.
JBS USA - дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире предприятия по переработке говядины и свинины. По данным Блумберг, компания владеет предприятиями в 20 странах. При этом на США приходится половина доходов компании, в то время как на Австралию и Новую Зеландию приходится 4%, на Канаду - 3%. Представитель компании сообщил агентству Блумберг, что бразильские заводы работают в обычном режиме.
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