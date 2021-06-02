https://ria.ru/20210602/kholokost-1735320875.html

В Госдуме оценили заявления о причастности экс-главы Литвы к холокосту

В Госдуме оценили заявления о причастности экс-главы Литвы к холокосту - РИА Новости, 02.06.2021

В Госдуме оценили заявления о причастности экс-главы Литвы к холокосту

Причастность экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса к преступлениям холокоста уже много лет обсуждается среди выживших узников белорусского концлагеря, это очень РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:50

2021-06-02T18:50

2021-06-02T19:05

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Причастность экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса к преступлениям холокоста уже много лет обсуждается среди выживших узников белорусского концлагеря, это очень серьезные обвинения, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии просит Литву допросить Адамкуса как свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.Комментируя обращение, Панина отметила, что экс-президент Литвы никогда не скрывал своего участия в коллаборационистском формировании "Силы обороны отечества" (ТАR), одним из командиров которого был палач холокоста, литовский каратель Антанас Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник"."Формирование, где служил Адамкус - это не просто националисты, так называемые "лесные братья", это литовский аналог дивизии СС "Галичина", в которое шли служить идейные сторонники нацистов", - сказала Панина.По ее словам, вопрос об участии Адамкуса в акциях геноцида и его сотрудничества с Импулявичюс-Импуленасом возник не на пустом месте."Причастность Адамкуса к преступлениям холокоста уже много лет обсуждается среди выживших узников минского гетто. Это очень серьезные обвинения... Преступления нацистов не имеют срока давности. Но готова ли Литва обеспечить объективное расследование преступлений, совершенных в период нацистской оккупации?" - добавила член думского комитета.В апреле генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбуждено дело по факту геноцида населения страны в годы войны и в послевоенный период. Швед говорил, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали до этого уголовные дела в отношении военных преступников.

https://ria.ru/20210503/khuliganstvo-1731038835.html

https://ria.ru/20210128/kholokost-1595006100.html

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госдума рф, елена панина, минск, белоруссия, литва, в мире