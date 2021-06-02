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Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска
Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска - РИА Новости, 02.06.2021
Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска
Президент РФ Владимир Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:10
2021-06-02T17:10
владимир путин
москва
красноярск
хоккей
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность.Соответствующее предложение глава государства получил в ходе встречи с руководством партии "Единая Россия" и участниками предварительного голосования. Один из участников встречи, которая проходила в режиме видеоконференции, указал на то, что в хоккей президент играет в Москве и в Сочи, и предложил ему сыграть с ветеранами в Красноярске."Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом", - сказал Путин.
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владимир путин, москва, красноярск, хоккей

Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска

17:10 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время хоккейной тренировки с 9-летним участником Всероссийской акции "Ёлка желаний" Дмитрием Ащепковым из Челябинской области
Владимир Путин во время хоккейной тренировки с 9-летним участником Всероссийской акции Ёлка желаний Дмитрием Ащепковым из Челябинской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность.
Соответствующее предложение глава государства получил в ходе встречи с руководством партии "Единая Россия" и участниками предварительного голосования. Один из участников встречи, которая проходила в режиме видеоконференции, указал на то, что в хоккей президент играет в Москве и в Сочи, и предложил ему сыграть с ветеранами в Красноярске.
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"Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом", - сказал Путин.
 
Владимир ПутинМоскваКрасноярскХоккей
 
 
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