https://ria.ru/20210602/khokkey-1735299027.html

Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска

Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска - РИА Новости, 02.06.2021

Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска

Президент РФ Владимир Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:10

2021-06-02T17:10

2021-06-02T17:10

владимир путин

москва

красноярск

хоккей

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сыграть в хоккей с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность.Соответствующее предложение глава государства получил в ходе встречи с руководством партии "Единая Россия" и участниками предварительного голосования. Один из участников встречи, которая проходила в режиме видеоконференции, указал на то, что в хоккей президент играет в Москве и в Сочи, и предложил ему сыграть с ветеранами в Красноярске."Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом", - сказал Путин.

https://rsport.ria.ru/20210510/khokkey-1731682783.html

москва

красноярск

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владимир путин, москва, красноярск, хоккей