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Большая часть фабрик JBS USA восстановит работу 2 июня
Большая часть фабрик JBS USA восстановит работу 2 июня - РИА Новости, 02.06.2021
Большая часть фабрик JBS USA восстановит работу 2 июня
Большая часть фабрик крупнейшего производителя мяса JBS USA и его подразделения Pilgrim's восстановит работу к среде после кибератаки, говорится в заявлении... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T04:01
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Большая часть фабрик крупнейшего производителя мяса JBS USA и его подразделения Pilgrim's восстановит работу к среде после кибератаки, говорится в заявлении компании.Компания отмечает, что в США поставки продолжались во вторник с большинства фабрик, несмотря на то, что само производство ранее приостановили. Несколько фабрик в США и Канаде также возобновили работу во вторник.Глава компании поблагодарил Белый дом, ФБР и минсельхоз США, а также власти Австралии и Канады в помощи с ликвидацией последствий кибератаки."Компании не известно о каких-либо данных, чтобы были скомпрометированы данные какого-либо потребителя, поставщика или сотрудника", - уточнил Ногейра.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
https://ria.ru/20210601/kiberataka-1735159599.html
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фбр, джо байден, канада, австралия, сша, в мире

Большая часть фабрик JBS USA восстановит работу 2 июня

04:01 02.06.2021 (обновлено: 05:48 02.06.2021)
 
© REUTERS / Bing GuanСвиноводческая ферма компании JBS в в Уортингтоне, США
Свиноводческая ферма компании JBS в в Уортингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© REUTERS / Bing Guan
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Большая часть фабрик крупнейшего производителя мяса JBS USA и его подразделения Pilgrim's восстановит работу к среде после кибератаки, говорится в заявлении компании.
"Учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере IT и команды наших фабрик, подавляющее большинство наших фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут в рабочем состоянии завтра", - заявил в пресс-релизе гендиректор компании Андре Ногейра.
Компания отмечает, что в США поставки продолжались во вторник с большинства фабрик, несмотря на то, что само производство ранее приостановили. Несколько фабрик в США и Канаде также возобновили работу во вторник.
Глава компании поблагодарил Белый дом, ФБР и минсельхоз США, а также власти Австралии и Канады в помощи с ликвидацией последствий кибератаки.
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"Компании не известно о каких-либо данных, чтобы были скомпрометированы данные какого-либо потребителя, поставщика или сотрудника", - уточнил Ногейра.
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.
Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.
Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
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