https://ria.ru/20210602/khabarovsk-1735183292.html

В Хабаровске бизнесмена обвинили в мошенничестве при постройке аэропорта

В Хабаровске бизнесмена обвинили в мошенничестве при постройке аэропорта - РИА Новости, 02.06.2021

В Хабаровске бизнесмена обвинили в мошенничестве при постройке аэропорта

Директор строительной фирмы в Хабаровске обвиняется в мошенничестве и отмывании 150 миллионов рублей, предназначенных для строительства аэропорта в Амурской... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T03:59

2021-06-02T03:59

2021-06-02T03:59

амурская область

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Директор строительной фирмы в Хабаровске обвиняется в мошенничестве и отмывании 150 миллионов рублей, предназначенных для строительства аэропорта в Амурской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.По словам представителя ведомства, следствие выяснило, что с коммерческой строительной организацией, которую возглавлял обвиняемый, был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция аэропорта Экимчан" (Амурская область). При этом директор фирмы с октября по декабрь 2016 года предоставлял в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю документацию с ложной информацией о расходовании денег. На реконструкцию воздушной гавани поступил авансовый транш, из которого директор приличную часть попытался присвоить.Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска, отметила собеседница агентства. В интересах судебного расследования название юрлица не разглашается, уточнила она.

https://ria.ru/20210520/arest-1733142398.html

амурская область

хабаровск

хабаровский край

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амурская область, хабаровск, хабаровский край, происшествия