В Хабаровске бизнесмена обвинили в мошенничестве при постройке аэропорта
ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Директор строительной фирмы в Хабаровске обвиняется в мошенничестве и отмывании 150 миллионов рублей, предназначенных для строительства аэропорта в Амурской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.
По словам представителя ведомства, следствие выяснило, что с коммерческой строительной организацией, которую возглавлял обвиняемый, был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция аэропорта Экимчан" (Амурская область). При этом директор фирмы с октября по декабрь 2016 года предоставлял в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю документацию с ложной информацией о расходовании денег. На реконструкцию воздушной гавани поступил авансовый транш, из которого директор приличную часть попытался присвоить.
"Общая стоимость контракта 1 миллиард 361 миллион 911 тысяч рублей. Аванс поступил в сумме 399 миллионов 50 тысяч рублей. Из этих средств директор решил присвоить часть себе. Работы на объекте велись, но частично. Так, государству причинен ущерб на общую сумму 150 миллионов рублей. Директор строительной организации обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Обвинительное заключение уже утверждено", - рассказала Исаева.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска, отметила собеседница агентства. В интересах судебного расследования название юрлица не разглашается, уточнила она.