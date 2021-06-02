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Туризм
https://ria.ru/20210602/keshbek-1735212615.html
В Ростуризме назвали дату начала нового этапа продаж путевок с кешбэком
В Ростуризме назвали дату начала нового этапа продаж путевок с кешбэком - РИА Новости, 02.06.2021
В Ростуризме назвали дату начала нового этапа продаж путевок с кешбэком
Продажи туров в рамках нового этапа кешбэка в РФ начнутся летом, купить туры можно будет на октябрь-декабрь, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:17
2021-06-02T15:37
туризм
кешбэк
зарина догузова
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Продажи туров в рамках нового этапа кешбэка в РФ начнутся летом, купить туры можно будет на октябрь-декабрь, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу НТВ."Сейчас идёт текущее окно продаж. Оно до 15 июня с возможностью поехать до 30 июня. В этом году воспользоваться программой успело 1,2 миллиона человек. Общее количество человек, которые воспользовались (туристическим кешбэком - ред.) превышает 1,5 миллиона человек. Следующая возможность купить туры с основным кешбэком будет на осень этого года, начиная с 1 октября до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом", - сказала Догузова.В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Изначально правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей. Позже правительство увеличило сумму до 4,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210601/keshbek-1735069775.html
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кешбэк, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество, россия

В Ростуризме назвали дату начала нового этапа продаж путевок с кешбэком

11:17 02.06.2021 (обновлено: 15:37 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Продажи туров в рамках нового этапа кешбэка в РФ начнутся летом, купить туры можно будет на октябрь-декабрь, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу НТВ.
"Сейчас идёт текущее окно продаж. Оно до 15 июня с возможностью поехать до 30 июня. В этом году воспользоваться программой успело 1,2 миллиона человек. Общее количество человек, которые воспользовались (туристическим кешбэком - ред.) превышает 1,5 миллиона человек. Следующая возможность купить туры с основным кешбэком будет на осень этого года, начиная с 1 октября до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом", - сказала Догузова.
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Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Изначально правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей. Позже правительство увеличило сумму до 4,7 миллиарда рублей.
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