https://ria.ru/20210602/kazan-1735278472.html

Девочку, пострадавшую при стрельбе в Казани, выписали из больницы

Девочку, пострадавшую при стрельбе в Казани, выписали из больницы - РИА Новости, 02.06.2021

Девочку, пострадавшую при стрельбе в Казани, выписали из больницы

Девочка, пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившаяся в Москве, выписана из клиники и в среду вернулась в Казань, еще один ребенок выписан... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:58

2021-06-02T15:58

2021-06-02T15:58

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

москва

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившаяся в Москве, выписана из клиники и в среду вернулась в Казань, еще один ребенок выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Десять пострадавших детей позднее были выписаны из стационара в Казани.По его информации, в федеральных клиниках остаются четыре ребенка и трое взрослых. В стационаре ДРКБ, откуда накануне выписали еще одного ребенка, продолжают лечение трое пациентов. Их состояние медики оценивают как стабильное.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

россия

москва

казань

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, москва, казань, происшествия