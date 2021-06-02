Девочку, пострадавшую при стрельбе в Казани, выписали из больницы
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВозвращение к занятиям в других школах учеников гимназии №175 в Казани
КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившаяся в Москве, выписана из клиники и в среду вернулась в Казань, еще один ребенок выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Десять пострадавших детей позднее были выписаны из стационара в Казани.
"Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в федеральных клиниках остаются четыре ребенка и трое взрослых. В стационаре ДРКБ, откуда накануне выписали еще одного ребенка, продолжают лечение трое пациентов. Их состояние медики оценивают как стабильное.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.