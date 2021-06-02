https://ria.ru/20210602/katastrofa-1735182787.html

В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией

В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.06.2021

В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией

Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T03:44

2021-06-02T03:44

2021-06-02T09:24

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

верховная рада украины

белоруссия

киев

в мире

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На Украине признали катастрофическую ошибку в отношениях с Россией

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны.Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией.Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев.

https://ria.ru/20210512/kollaps-1732006379.html

россия

белоруссия

киев

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, белоруссия, киев, в мире