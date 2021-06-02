В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией
03:44 02.06.2021 (обновлено: 09:24 02.06.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны.
"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями", — обратил внимание Рабинович.
Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией.
"Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?" — возмутился депутат Рады.
Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев.
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