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В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией
В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.06.2021
В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией
Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T03:44
2021-06-02T09:24
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
белоруссия
киев
в мире
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На Украине признали катастрофическую ошибку в отношениях с Россией
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны.Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией.Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, белоруссия, киев, в мире

В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией

03:44 02.06.2021 (обновлено: 09:24 02.06.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны.

"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями", — обратил внимание Рабинович.

Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией.

"Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?" — возмутился депутат Рады.

Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев.
Администрация президента Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныБелоруссияКиевВ мире
 
 
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