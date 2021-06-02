https://ria.ru/20210602/karta-1735176632.html

Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы

Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы - РИА Новости, 02.06.2021

Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы

Эта информация, разумеется, принадлежит банку, который информирует клиента о состоянии его счета. Однако доступ к ней имеют и особо продвинутые мошенники,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T02:15

2021-06-02T02:15

2021-06-02T02:21

тимур аймалетдинов

россия

аналитический центр нафи

мошенничество

банки

технологии

экономика

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Эта информация, разумеется, принадлежит банку, который информирует клиента о состоянии его счета. Однако доступ к ней имеют и особо продвинутые мошенники, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.По его словам, не исключены и утечки банковских баз данных. Защититься от них практически невозможно, но "несанкционированные" списания, как правило, можно заметить, если у вас подключены смс-оповещения об операциях с картой.Сегодня на рынке существует специальный страховой продукт — страхование банковских карт от непредвиденных потерь. Но пользование им не исключает мер безопасности, о которых банк всегда предупреждает клиентов, заключил Аймалетдинов.

https://ria.ru/20210518/kassa-1732727570.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур аймалетдинов, россия, аналитический центр нафи, мошенничество, банки, технологии, экономика