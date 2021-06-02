Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
02:15 02.06.2021 (обновлено: 02:21 02.06.2021)
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Эта информация, разумеется, принадлежит банку, который информирует клиента о состоянии его счета. Однако доступ к ней имеют и особо продвинутые мошенники, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.
"Кроме самого клиента, запрос о состоянии счета в банк может быть сделан и третьей стороной — компетентными государственными органами с соблюдением законодательства, доверенными лицами клиента, законными представителями или наследниками. Также доступ к информации о состоянии банковского счета могут получить мошенники, и для этого, как правило, ими используются методы социальной инженерии", — предостерег эксперт.
По его словам, не исключены и утечки банковских баз данных. Защититься от них практически невозможно, но "несанкционированные" списания, как правило, можно заметить, если у вас подключены смс-оповещения об операциях с картой.
Сегодня на рынке существует специальный страховой продукт — страхование банковских карт от непредвиденных потерь. Но пользование им не исключает мер безопасности, о которых банк всегда предупреждает клиентов, заключил Аймалетдинов.
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