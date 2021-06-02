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В Канаде рыбак спас белку, атакованную окунями

В Канаде рыбак спас белку, атакованную окунями - РИА Новости, 02.06.2021

В Канаде рыбак спас белку, атакованную окунями

Канадец Мэтт Майерс отправился на рыбалку и спас белку, которая в воде отбивалась от нескольких окуней, сообщает UPI. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T02:04

2021-06-02T02:04

2021-06-02T02:22

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Канадец Мэтт Майерс отправился на рыбалку и спас белку, которая в воде отбивалась от нескольких окуней, сообщает UPI.Мэтт ловил рыбу в реке Мирамиши. Он заметил необычную активность в воде: несколько окуней плескались на поверхности. "Я видел много брызг и подумал: "Что это за нерест?" — рассказывает он.Сперва ему казалось, что рыбы нападают на коричневую палку, но потом он понял, что они кусали животное.Маленькая мокрая рыжая белка сумела отбиться от окуней и по веслу забралась на катамаран Мэтта. Он отвез животное на берег.Рыбак предположил, что окуни, вероятно, перепутала брызги от белки с рыбой, готовящейся отложить икру. "Не думаю, что они пытались съесть животное", — предположил он.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

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животные, туризм, новости - туризм, канада