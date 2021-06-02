https://ria.ru/20210602/kaliningrad-1735320752.html

Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста

Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста - РИА Новости, 02.06.2021

Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста

Власти Калининградской области проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:50

2021-06-02T18:50

2021-06-02T22:14

россия

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735324157_0:218:1234:912_1920x0_80_0_0_f19de0955fdc794032304c2a276fed9b.jpg

КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Власти Калининградской области проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое.В соцсетях разошлись фотографии, видеозаписи и сообщения о том, что рабочие зеленоградского "Водоканала" засыпали упавшее гнездо землей, как минимум одна птица погибла."Мы сейчас разбираемся в ситуации в рамках своих полномочий, запросили документы у зеленоградского "Водоканала", будет заведено административное дело", — сообщили РИА Новости в Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.Известно, что в планах предприятия снести еще несколько таких башен в разных поселках.В региональном Минприроды подчеркнули, что "Водоканал" перед демонтажем должен был позаботиться о птицах, которые годами селятся на одних и тех же местах. В ведомстве уточнили, что снос целесообразно проводить осенью или зимой.Как сообщили РИА Новости в Калининградской природоохранной прокуратуре, там также организовали проверку поступивших сообщений.

https://ria.ru/20200319/1568775219.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калининградская область, происшествия