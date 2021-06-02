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Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста
Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста - РИА Новости, 02.06.2021
Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста
Власти Калининградской области проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:50
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россия
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Власти Калининградской области проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое.В соцсетях разошлись фотографии, видеозаписи и сообщения о том, что рабочие зеленоградского "Водоканала" засыпали упавшее гнездо землей, как минимум одна птица погибла."Мы сейчас разбираемся в ситуации в рамках своих полномочий, запросили документы у зеленоградского "Водоканала", будет заведено административное дело", — сообщили РИА Новости в Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.Известно, что в планах предприятия снести еще несколько таких башен в разных поселках.В региональном Минприроды подчеркнули, что "Водоканал" перед демонтажем должен был позаботиться о птицах, которые годами селятся на одних и тех же местах. В ведомстве уточнили, что снос целесообразно проводить осенью или зимой.Как сообщили РИА Новости в Калининградской природоохранной прокуратуре, там также организовали проверку поступивших сообщений.
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россия, калининградская область, происшествия

Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста

18:50 02.06.2021 (обновлено: 22:14 02.06.2021)
 
© Фото : Юлия Юнгердт/ВКонтактеГнездо аиста на водонапорной башне под Зеленоградском
Гнездо аиста на водонапорной башне под Зеленоградском - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Юлия Юнгердт/ВКонтакте
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КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Власти Калининградской области проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое.
В соцсетях разошлись фотографии, видеозаписи и сообщения о том, что рабочие зеленоградского "Водоканала" засыпали упавшее гнездо землей, как минимум одна птица погибла.
© Фото : Юлия Юнгердт/ВКонтактеАист, живший в гнезде на водонапорной башне под Зеленоградском
Аист, живший в гнезде на водонапорной башне под Зеленоградском - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Юлия Юнгердт/ВКонтакте
Аист, живший в гнезде на водонапорной башне под Зеленоградском
"Мы сейчас разбираемся в ситуации в рамках своих полномочий, запросили документы у зеленоградского "Водоканала", будет заведено административное дело", — сообщили РИА Новости в Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.
Известно, что в планах предприятия снести еще несколько таких башен в разных поселках.
В региональном Минприроды подчеркнули, что "Водоканал" перед демонтажем должен был позаботиться о птицах, которые годами селятся на одних и тех же местах. В ведомстве уточнили, что снос целесообразно проводить осенью или зимой.
Как сообщили РИА Новости в Калининградской природоохранной прокуратуре, там также организовали проверку поступивших сообщений.
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