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Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста
Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста - РИА Новости, 02.06.2021
Под Калининградом снесли водонапорную башню вместе с гнездом аиста
Власти Калининградской области проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:50
2021-06-02T18:50
2021-06-02T22:14
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КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Власти Калининградской области проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое.В соцсетях разошлись фотографии, видеозаписи и сообщения о том, что рабочие зеленоградского "Водоканала" засыпали упавшее гнездо землей, как минимум одна птица погибла."Мы сейчас разбираемся в ситуации в рамках своих полномочий, запросили документы у зеленоградского "Водоканала", будет заведено административное дело", — сообщили РИА Новости в Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.Известно, что в планах предприятия снести еще несколько таких башен в разных поселках.В региональном Минприроды подчеркнули, что "Водоканал" перед демонтажем должен был позаботиться о птицах, которые годами селятся на одних и тех же местах. В ведомстве уточнили, что снос целесообразно проводить осенью или зимой.Как сообщили РИА Новости в Калининградской природоохранной прокуратуре, там также организовали проверку поступивших сообщений.
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россия, калининградская область, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости.
Власти Калининградской области
проводят проверку по факту уничтожения гнезда аистов при сносе старой водонапорной башни в поселке Моховое.
В соцсетях разошлись фотографии, видеозаписи и сообщения о том, что рабочие зеленоградского "Водоканала" засыпали упавшее гнездо землей, как минимум одна птица погибла.
"Мы сейчас разбираемся в ситуации в рамках своих полномочий, запросили документы у зеленоградского "Водоканала", будет заведено административное дело", — сообщили РИА Новости в Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.
Известно, что в планах предприятия снести еще несколько таких башен в разных поселках.
В региональном Минприроды подчеркнули, что "Водоканал" перед демонтажем должен был позаботиться о птицах, которые годами селятся на одних и тех же местах. В ведомстве уточнили, что снос целесообразно проводить осенью или зимой.
Как сообщили РИА Новости в Калининградской природоохранной прокуратуре, там также организовали проверку поступивших сообщений.