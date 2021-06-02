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В Израиле избрали нового президента
В Израиле избрали нового президента - РИА Новости, 02.06.2021
В Израиле избрали нового президента
Сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ". РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:49
2021-06-02T12:49
2021-06-02T13:57
ицхак герцог
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политика
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ".Как сообщает радиостанция, за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец -26.Он также выразил благодарность Мириам Перец.В среду в Кнессете прошло внеочередное специальное заседание, посвящённое выборам, которые проходили путём тайного голосования. В начале заседания парламентариям были зачитаны правила проведения процедуры выборов. Парламентарии в алфавитном порядке за опустили в урну для голосования или бюллетень с именем кандидата, или, если кто-то решил воздержаться, чистый лист.Позднее будет объявлена дата приведения к присяге, срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля.Срок полномочий главы государства составляет семь лет. В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва Кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые Кнессетом.Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал лидеру оппозиционной "Еш Атид" Яиру Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в кнессет 24-го созыва. В начале апреля президент Израиля поручил действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов в кнессет 24-го созыва, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводит 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая.Выборы в кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года, после того как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если ни одной из партий не удастся сформировать правительство в установленные законом сроки, кнессет 24-го созыва также может быть распущен, новые выборы могут быть назначены на осень текущего года.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
https://ria.ru/20210602/gertsog-1734966716.html
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ицхак герцог, биньямин нетаньяху, израиль, в мире, политика
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости.
Сын шестого президента Израиля
, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог
избран 11-м президентом Израиля, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ
".
Как сообщает радиостанция, за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец -26.
"Я поздравляю Ицхака Герцога с избранием на пост президента государства и желаю ему больших успехов от имени всех граждан Израиля", - написал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.
Он также выразил благодарность Мириам Перец.
В среду в Кнессете
прошло внеочередное специальное заседание, посвящённое выборам, которые проходили путём тайного голосования. В начале заседания парламентариям были зачитаны правила проведения процедуры выборов. Парламентарии в алфавитном порядке за опустили в урну для голосования или бюллетень с именем кандидата, или, если кто-то решил воздержаться, чистый лист.
Позднее будет объявлена дата приведения к присяге, срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина
истекает 9 июля.
Срок полномочий главы государства составляет семь лет. В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва Кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые Кнессетом.
Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал лидеру оппозиционной "Еш Атид" Яиру Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в кнессет 24-го созыва. В начале апреля президент Израиля поручил действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов в кнессет 24-го созыва, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводит 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая.
Выборы в кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года, после того как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если ни одной из партий не удастся сформировать правительство в установленные законом сроки, кнессет 24-го созыва также может быть распущен, новые выборы могут быть назначены на осень текущего года.
Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.