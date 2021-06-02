Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время
16:35 02.06.2021 (обновлено: 16:36 02.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единственное, что не подвластно машинам, – это творчество, поэтому искусство в эпоху невероятного развития технологий получает большое преимущество, наступает его золотое время, считает режиссер Константин Богомолов.
"Творческий процесс и, как результат, произведение эмоций – это неподвластно машинам. В этом человек уникален… Когда все за меня делает машина, то, вообще-то, единственное, чем я могу выиграть в этой жизни – это умением творить, это умением создавать искусство, а значит, эмоции. И мне кажется, сейчас наступает, как ни странно, золотое время для искусства", - ответил Богомолов в ходе ПМЭФ-2021 на вопрос о влиянии технологий на театр.
Режиссер отметил, что театр – это искусство, которое, с одной стороны, все приемлет, а с другой – само по себе прекрасно тем, что может существовать вне любых технологий. Он также добавил, что многие сейчас руководствуются маркетинговыми целями, а не художественными, но такие проекты недолговечны.
"Маркетинг может обеспечить первый приход первой партии зрителей, а дальше они начинают передавать друг другу слух о том, хороший это спектакль или плохой", - пояснил Богомолов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.