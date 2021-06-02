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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/iskusstvo-1735287947.html
Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время
Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время - РИА Новости, 02.06.2021
Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время
Единственное, что не подвластно машинам, – это творчество, поэтому искусство в эпоху невероятного развития технологий получает большое преимущество, наступает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:35
2021-06-02T16:36
новости культуры
петербургский международный экономический форум
театр
петербургский международный экономический форум (фонд)
константин богомолов
санкт-петербург
искусство
технологии
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единственное, что не подвластно машинам, – это творчество, поэтому искусство в эпоху невероятного развития технологий получает большое преимущество, наступает его золотое время, считает режиссер Константин Богомолов.Режиссер отметил, что театр – это искусство, которое, с одной стороны, все приемлет, а с другой – само по себе прекрасно тем, что может существовать вне любых технологий. Он также добавил, что многие сейчас руководствуются маркетинговыми целями, а не художественными, но такие проекты недолговечны."Маркетинг может обеспечить первый приход первой партии зрителей, а дальше они начинают передавать друг другу слух о том, хороший это спектакль или плохой", - пояснил Богомолов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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новости культуры, театр, петербургский международный экономический форум (фонд), константин богомолов, санкт-петербург, искусство, технологии

Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время

16:35 02.06.2021 (обновлено: 16:36 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единственное, что не подвластно машинам, – это творчество, поэтому искусство в эпоху невероятного развития технологий получает большое преимущество, наступает его золотое время, считает режиссер Константин Богомолов.

"Творческий процесс и, как результат, произведение эмоций – это неподвластно машинам. В этом человек уникален… Когда все за меня делает машина, то, вообще-то, единственное, чем я могу выиграть в этой жизни – это умением творить, это умением создавать искусство, а значит, эмоции. И мне кажется, сейчас наступает, как ни странно, золотое время для искусства", - ответил Богомолов в ходе ПМЭФ-2021 на вопрос о влиянии технологий на театр.

Режиссер отметил, что театр – это искусство, которое, с одной стороны, все приемлет, а с другой – само по себе прекрасно тем, что может существовать вне любых технологий. Он также добавил, что многие сейчас руководствуются маркетинговыми целями, а не художественными, но такие проекты недолговечны.
"Маркетинг может обеспечить первый приход первой партии зрителей, а дальше они начинают передавать друг другу слух о том, хороший это спектакль или плохой", - пояснил Богомолов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумНовости культурыТеатрПетербургский международный экономический форум (фонд)Константин БогомоловСанкт-ПетербургИскусствоТехнологии
 
 
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