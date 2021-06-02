https://ria.ru/20210602/iskusstvo-1735287947.html

Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время

Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время - РИА Новости, 02.06.2021

Богомолов рассказал, почему для искусства наступает золотое время

Единственное, что не подвластно машинам, – это творчество, поэтому искусство в эпоху невероятного развития технологий получает большое преимущество, наступает... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:35

2021-06-02T16:35

2021-06-02T16:36

новости культуры

петербургский международный экономический форум

театр

петербургский международный экономический форум (фонд)

константин богомолов

санкт-петербург

искусство

технологии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единственное, что не подвластно машинам, – это творчество, поэтому искусство в эпоху невероятного развития технологий получает большое преимущество, наступает его золотое время, считает режиссер Константин Богомолов.Режиссер отметил, что театр – это искусство, которое, с одной стороны, все приемлет, а с другой – само по себе прекрасно тем, что может существовать вне любых технологий. Он также добавил, что многие сейчас руководствуются маркетинговыми целями, а не художественными, но такие проекты недолговечны."Маркетинг может обеспечить первый приход первой партии зрителей, а дальше они начинают передавать друг другу слух о том, хороший это спектакль или плохой", - пояснил Богомолов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

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новости культуры, театр, петербургский международный экономический форум (фонд), константин богомолов, санкт-петербург, искусство, технологии