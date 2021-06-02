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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/inflyatsiya-1735294216.html
Белоусов спрогнозировал инфляцию в 2021 году
Белоусов спрогнозировал инфляцию в 2021 году - РИА Новости, 02.06.2021
Белоусов спрогнозировал инфляцию в 2021 году
Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5%, но многое будет зависеть от развития ситуации с ценами на продовольствие на мировых рынках, заявил... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:52
2021-06-02T18:34
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
андрей белоусов
экономика
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5%, но многое будет зависеть от развития ситуации с ценами на продовольствие на мировых рынках, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-премьер Андрей Белоусов."Моя оценка сейчас – от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития. У Центрального банка оценки чуть выше. Но мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках и это, конечно, некоторую тревогу внушает всем", - сказал Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ - 4,7-5,2%.По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом - до 5,5% с 5,8% месяцем ранее. В 2020 году потребительские цены в РФ выросли на 4,9%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210504/inflyatsiya-1731052368.html
https://ria.ru/20210301/inflyatsiya-1599367104.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), андрей белоусов, экономика

Белоусов спрогнозировал инфляцию в 2021 году

16:52 02.06.2021 (обновлено: 18:34 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5%, но многое будет зависеть от развития ситуации с ценами на продовольствие на мировых рынках, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Моя оценка сейчас – от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития. У Центрального банка оценки чуть выше. Но мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках и это, конечно, некоторую тревогу внушает всем", - сказал Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
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По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ - 4,7-5,2%.
По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом - до 5,5% с 5,8% месяцем ранее. В 2020 году потребительские цены в РФ выросли на 4,9%.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей БелоусовЭкономика
 
 
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