https://ria.ru/20210602/inflyatsiya-1735294216.html

Белоусов спрогнозировал инфляцию в 2021 году

Белоусов спрогнозировал инфляцию в 2021 году - РИА Новости, 02.06.2021

Белоусов спрогнозировал инфляцию в 2021 году

Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5%, но многое будет зависеть от развития ситуации с ценами на продовольствие на мировых рынках, заявил... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:52

2021-06-02T16:52

2021-06-02T18:34

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

андрей белоусов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316774_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_9e351f77c9efdaca8930d9b589500842.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5%, но многое будет зависеть от развития ситуации с ценами на продовольствие на мировых рынках, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-премьер Андрей Белоусов."Моя оценка сейчас – от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития. У Центрального банка оценки чуть выше. Но мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках и это, конечно, некоторую тревогу внушает всем", - сказал Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ - 4,7-5,2%.По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом - до 5,5% с 5,8% месяцем ранее. В 2020 году потребительские цены в РФ выросли на 4,9%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210504/inflyatsiya-1731052368.html

https://ria.ru/20210301/inflyatsiya-1599367104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), андрей белоусов, экономика