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Наука
https://ria.ru/20210602/huawei-1735322298.html
Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS
Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS - РИА Новости, 02.06.2021
Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS
Китайская компания Huawei объявила о глобальном запуске собственной операционной системы HarmonyOS 2, которая придет на смену Android в устройствах... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:01
2021-06-02T19:01
наука
google android
huawei technologies
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Китайская компания Huawei объявила о глобальном запуске собственной операционной системы HarmonyOS 2, которая придет на смену Android в устройствах производителя.Главной особенностью HarmonyOS стала ее универсальность — операционка способна работать с устройствами с оперативной памятью от 128 килобайт. ОС будет устанавливаться на смартфоны, носимые гаджеты, устройства интернета вещей, бытовую технику и даже автомобили. На презентации представители Huawei продемонстрировали режим "Суперустройство", которое объединяет в единую сеть несколько различных гаджетов без установки дополнительных приложений. Управлять системой можно со смартфона или планшета.Внешне интерфейс на смартфонах и планшетах пока будет мало чем отличаться от оболочки EMUI, основанной на Android. Как подчеркнули в компании, это было сделано ради комфорта пользователей. Но будет работать значительно плавнее последней версии EMUI. Смартфон на это ОС поддерживает изначальную скорость чтения и записи даже через три года работы, даже если в памяти устройства осталось мало свободного места.В Huawei объявили, что собираются обновить до HarmonyOS более 100 смартфонов и планшетов, даже вышедших несколько лет назад. Впрочем, у пользователей остается свобода выбора — навязывать переход с Android не будут.Китайцы представили и первые устройства с HarmonyOS: телевизор Huawei Vision S, планшет Huawei MatePad Pro, умные часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Если телевизор будет доступен в России уже в ближайшие дни, то планшет и часы россиянам придется подождать пару месяцев. Кроме того, в Huawei приоткрыли завесу над задержавшейся линейкой флагманских смартфонов P50 — генеральный директор компании Ричард Ю признал, что запуск откладывается, но заверил, что устройство будет скоро представлено.
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353
60
google android, huawei technologies, гаджеты, технологии

Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS

19:01 02.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовHuawei HarmonyOS 2
Huawei HarmonyOS 2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Китайская компания Huawei объявила о глобальном запуске собственной операционной системы HarmonyOS 2, которая придет на смену Android в устройствах производителя.
Главной особенностью HarmonyOS стала ее универсальность — операционка способна работать с устройствами с оперативной памятью от 128 килобайт. ОС будет устанавливаться на смартфоны, носимые гаджеты, устройства интернета вещей, бытовую технику и даже автомобили. На презентации представители Huawei продемонстрировали режим "Суперустройство", которое объединяет в единую сеть несколько различных гаджетов без установки дополнительных приложений. Управлять системой можно со смартфона или планшета.
Внешне интерфейс на смартфонах и планшетах пока будет мало чем отличаться от оболочки EMUI, основанной на Android. Как подчеркнули в компании, это было сделано ради комфорта пользователей. Но будет работать значительно плавнее последней версии EMUI. Смартфон на это ОС поддерживает изначальную скорость чтения и записи даже через три года работы, даже если в памяти устройства осталось мало свободного места.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Huawei MatePad Pro получил 12,6-дюймовый OLED-экран

Huawei HarmonyOS 2
1 из 4

Huawei MatePad Pro получил 12,6-дюймовый OLED-экран

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

В Huawei намерены этим планшетом составить конкуренцию грандам рынка

Huawei HarmonyOS 2
2 из 4

В Huawei намерены этим планшетом составить конкуренцию грандам рынка

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Часы Huawei Watch 3 получили максимальные характеристики: от возможности оплаты до установки приложений

Huawei HarmonyOS 2
3 из 4

Часы Huawei Watch 3 получили максимальные характеристики: от возможности оплаты до установки приложений

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

HarmonyOS 2 позволит управлять бытовой техникой со смартфона в одно касание

Huawei HarmonyOS 2
4 из 4

HarmonyOS 2 позволит управлять бытовой техникой со смартфона в одно касание

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Huawei MatePad Pro получил 12,6-дюймовый OLED-экран

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

В Huawei намерены этим планшетом составить конкуренцию грандам рынка

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

Часы Huawei Watch 3 получили максимальные характеристики: от возможности оплаты до установки приложений

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 4

HarmonyOS 2 позволит управлять бытовой техникой со смартфона в одно касание

© РИА Новости / Кирилл Каримов
В Huawei объявили, что собираются обновить до HarmonyOS более 100 смартфонов и планшетов, даже вышедших несколько лет назад. Впрочем, у пользователей остается свобода выбора — навязывать переход с Android не будут.
Китайцы представили и первые устройства с HarmonyOS: телевизор Huawei Vision S, планшет Huawei MatePad Pro, умные часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Если телевизор будет доступен в России уже в ближайшие дни, то планшет и часы россиянам придется подождать пару месяцев. Кроме того, в Huawei приоткрыли завесу над задержавшейся линейкой флагманских смартфонов P50 — генеральный директор компании Ричард Ю признал, что запуск откладывается, но заверил, что устройство будет скоро представлено.
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