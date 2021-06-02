Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS
Главной особенностью HarmonyOS стала ее универсальность — операционка способна работать с устройствами с оперативной памятью от 128 килобайт. ОС будет устанавливаться на смартфоны, носимые гаджеты, устройства интернета вещей, бытовую технику и даже автомобили. На презентации представители Huawei продемонстрировали режим "Суперустройство", которое объединяет в единую сеть несколько различных гаджетов без установки дополнительных приложений. Управлять системой можно со смартфона или планшета.
Внешне интерфейс на смартфонах и планшетах пока будет мало чем отличаться от оболочки EMUI, основанной на Android. Как подчеркнули в компании, это было сделано ради комфорта пользователей. Но будет работать значительно плавнее последней версии EMUI. Смартфон на это ОС поддерживает изначальную скорость чтения и записи даже через три года работы, даже если в памяти устройства осталось мало свободного места.
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В Huawei намерены этим планшетом составить конкуренцию грандам рынка
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Часы Huawei Watch 3 получили максимальные характеристики: от возможности оплаты до установки приложений
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Часы Huawei Watch 3 получили максимальные характеристики: от возможности оплаты до установки приложений
© РИА Новости / Кирилл Каримов
HarmonyOS 2 позволит управлять бытовой техникой со смартфона в одно касание
4 из 4
HarmonyOS 2 позволит управлять бытовой техникой со смартфона в одно касание
2 из 4
В Huawei намерены этим планшетом составить конкуренцию грандам рынка
3 из 4
Часы Huawei Watch 3 получили максимальные характеристики: от возможности оплаты до установки приложений
4 из 4
HarmonyOS 2 позволит управлять бытовой техникой со смартфона в одно касание
В Huawei объявили, что собираются обновить до HarmonyOS более 100 смартфонов и планшетов, даже вышедших несколько лет назад. Впрочем, у пользователей остается свобода выбора — навязывать переход с Android не будут.
Китайцы представили и первые устройства с HarmonyOS: телевизор Huawei Vision S, планшет Huawei MatePad Pro, умные часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Если телевизор будет доступен в России уже в ближайшие дни, то планшет и часы россиянам придется подождать пару месяцев. Кроме того, в Huawei приоткрыли завесу над задержавшейся линейкой флагманских смартфонов P50 — генеральный директор компании Ричард Ю признал, что запуск откладывается, но заверил, что устройство будет скоро представлено.