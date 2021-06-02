https://ria.ru/20210602/huawei-1735322298.html

Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS

Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS - РИА Новости, 02.06.2021

Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS

Китайская компания Huawei объявила о глобальном запуске собственной операционной системы HarmonyOS 2, которая придет на смену Android в устройствах... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:01

2021-06-02T19:01

2021-06-02T19:01

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huawei technologies

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Китайская компания Huawei объявила о глобальном запуске собственной операционной системы HarmonyOS 2, которая придет на смену Android в устройствах производителя.Главной особенностью HarmonyOS стала ее универсальность — операционка способна работать с устройствами с оперативной памятью от 128 килобайт. ОС будет устанавливаться на смартфоны, носимые гаджеты, устройства интернета вещей, бытовую технику и даже автомобили. На презентации представители Huawei продемонстрировали режим "Суперустройство", которое объединяет в единую сеть несколько различных гаджетов без установки дополнительных приложений. Управлять системой можно со смартфона или планшета.Внешне интерфейс на смартфонах и планшетах пока будет мало чем отличаться от оболочки EMUI, основанной на Android. Как подчеркнули в компании, это было сделано ради комфорта пользователей. Но будет работать значительно плавнее последней версии EMUI. Смартфон на это ОС поддерживает изначальную скорость чтения и записи даже через три года работы, даже если в памяти устройства осталось мало свободного места.В Huawei объявили, что собираются обновить до HarmonyOS более 100 смартфонов и планшетов, даже вышедших несколько лет назад. Впрочем, у пользователей остается свобода выбора — навязывать переход с Android не будут.Китайцы представили и первые устройства с HarmonyOS: телевизор Huawei Vision S, планшет Huawei MatePad Pro, умные часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Если телевизор будет доступен в России уже в ближайшие дни, то планшет и часы россиянам придется подождать пару месяцев. Кроме того, в Huawei приоткрыли завесу над задержавшейся линейкой флагманских смартфонов P50 — генеральный директор компании Ричард Ю признал, что запуск откладывается, но заверил, что устройство будет скоро представлено.

https://ria.ru/20210525/huawei-1733870386.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, huawei technologies, гаджеты, технологии