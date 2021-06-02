В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова
10:40 02.06.2021 (обновлено: 10:58 02.06.2021)
© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
© Владимир Астапкович
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело, по которому задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает, заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Накануне Гудкова, по данным его защиты, задержали на двое суток по уголовному делу о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ).
"Уголовное дело, по которому задержали Гудкова, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает", - сказал Мельников.
Гудков не уточнил названия компании, с которой связано уголовное дело, добавил собеседник.
У бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова нет жалоб на условия задержания в московском ИВС на Петровке, также заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Он находится в ИВС на Петровке, жалоб нет, но настроение плохое - человека привезли в 3 часа ночи. Естественно, он грустный", - сказал Мельников.
Накануне Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венедиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия"* Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.
Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".
*Организация, признанная нежелательной в России