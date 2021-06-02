https://ria.ru/20210602/gudkov-1735205143.html

В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова

В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова - РИА Новости, 02.06.2021

В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова

Уголовное дело, по которому задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает, заявил РИА... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:40

2021-06-02T10:40

2021-06-02T10:58

алексей мельников

александр соловьев

госдума рф

россия

онк

дмитрий гудков

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело, по которому задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает, заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Накануне Гудкова, по данным его защиты, задержали на двое суток по уголовному делу о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ).Гудков не уточнил названия компании, с которой связано уголовное дело, добавил собеседник.У бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова нет жалоб на условия задержания в московском ИВС на Петровке, также заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Накануне Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венедиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия"* Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".*Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20210601/delo-1735096858.html

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алексей мельников, александр соловьев, госдума рф, россия, онк, дмитрий гудков , происшествия