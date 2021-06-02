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В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова
В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова - РИА Новости, 02.06.2021
В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова
Уголовное дело, по которому задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает, заявил РИА... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:40
2021-06-02T10:58
алексей мельников
александр соловьев
госдума рф
россия
онк
дмитрий гудков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело, по которому задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает, заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Накануне Гудкова, по данным его защиты, задержали на двое суток по уголовному делу о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ).Гудков не уточнил названия компании, с которой связано уголовное дело, добавил собеседник.У бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова нет жалоб на условия задержания в московском ИВС на Петровке, также заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Накануне Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венедиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия"* Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".*Организация, признанная нежелательной в России
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алексей мельников, александр соловьев, госдума рф, россия, онк, дмитрий гудков , происшествия

В ОНК рассказали подробности дела, по которому задержали Гудкова

10:40 02.06.2021 (обновлено: 10:58 02.06.2021)
 
© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело, по которому задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает, заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Накануне Гудкова, по данным его защиты, задержали на двое суток по уголовному делу о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ).
"Уголовное дело, по которому задержали Гудкова, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней он отрицает", - сказал Мельников.
Гудков не уточнил названия компании, с которой связано уголовное дело, добавил собеседник.
У бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова нет жалоб на условия задержания в московском ИВС на Петровке, также заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Он находится в ИВС на Петровке, жалоб нет, но настроение плохое - человека привезли в 3 часа ночи. Естественно, он грустный", - сказал Мельников.
Накануне Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венедиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия"* Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.
Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".
*Организация, признанная нежелательной в России
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Алексей МельниковАлександр СоловьевГосдума РФРоссияОНКДмитрий ГудковПроисшествия
 
 
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