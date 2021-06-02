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Азербайджан выступил за демаркацию и делимитацию границы с Арменией
Азербайджан выступил за демаркацию и делимитацию границы с Арменией - РИА Новости, 02.06.2021
Азербайджан выступил за демаркацию и делимитацию границы с Арменией
Азербайджан выступает за начало процесса демаркации и делимитации границы с Арменией, говорится в опубликованном в среду заявлении МИД республики. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:42
2021-06-02T15:42
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 июн – РИА Новости. Азербайджан выступает за начало процесса демаркации и делимитации границы с Арменией, говорится в опубликованном в среду заявлении МИД республики.Минобороны Азербайджана заявило в среду, что около 40 армянских военнослужащих нарушили границу и проникли вглубь азербайджанской территории в сторону села Армудлу Кельбаджарского района. В свою очередь министерство обороны Армении назвало заявление азербайджанской стороны о переходе армянскими военнослужащими государственной границы дезинформацией."Продолжающиеся провокации Армении на границе между двумя странами демонстрируют, что эта страна предпринимает целенаправленные шаги по обострению ситуации в регионе. Со своей стороны, в очередной раз подчеркиваем недопустимость подобных провокаций и важность разрешения разногласий по пограничному вопросу только путем переговоров. Азербайджан выступает сторонником начала процесса делимитации и демаркации границы двух государств. Мы призываем Армению придерживаться принципов международного права, воздерживаться от ненужной эскалации напряженности на границе и прекратить провокации на границе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210530/pashinyan-1734795918.html
https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html
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россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан выступил за демаркацию и делимитацию границы с Арменией

15:42 02.06.2021
 
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
Гегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
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БАКУ, 2 июн – РИА Новости. Азербайджан выступает за начало процесса демаркации и делимитации границы с Арменией, говорится в опубликованном в среду заявлении МИД республики.
Минобороны Азербайджана заявило в среду, что около 40 армянских военнослужащих нарушили границу и проникли вглубь азербайджанской территории в сторону села Армудлу Кельбаджарского района. В свою очередь министерство обороны Армении назвало заявление азербайджанской стороны о переходе армянскими военнослужащими государственной границы дезинформацией.
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"Продолжающиеся провокации Армении на границе между двумя странами демонстрируют, что эта страна предпринимает целенаправленные шаги по обострению ситуации в регионе. Со своей стороны, в очередной раз подчеркиваем недопустимость подобных провокаций и важность разрешения разногласий по пограничному вопросу только путем переговоров. Азербайджан выступает сторонником начала процесса делимитации и демаркации границы двух государств. Мы призываем Армению придерживаться принципов международного права, воздерживаться от ненужной эскалации напряженности на границе и прекратить провокации на границе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
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Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
 
РоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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