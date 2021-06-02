Азербайджан заявил о нарушении границы со стороны Армении
13:47 02.06.2021 (обновлено: 14:02 02.06.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПредполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
БАКУ, 2 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что около 40 военных вооруженных сил Армении нарушили границы и проникли вглубь азербайджанской территории в сторону села Армудлу Кельбаджарского района, оружие против них не применялось.
"Первого июня около 20:00 личный состав армянских вооруженных сил численностью около 40 человек проник на территорию Азербайджанской Республики вглубь на 400 метров в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджанской Республики и заняли позицию с географическими координатами 40 градусов 04 минут 30 секунд северной широты, 45 градусов 54 минуты 42 секунды восточной долготы (N 40°04′30″; E 45°54′42″)", - говорится в совместном заявлении минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана, поступившем в РИА Новости.
В заявлении говорится, что в результате принятых мер армянские военные отошли на исходные позиции.
"При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных", - говорится в заявлении.
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Затем инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.