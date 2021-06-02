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В Госдуме ответили на антироссийскую риторику по "Северному потоку — 2"
В Госдуме ответили на антироссийскую риторику по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.06.2021
В Госдуме ответили на антироссийскую риторику по "Северному потоку — 2"
Парламентарии США продвигают интересы американских топливных корпораций в противовес проекту "Северный поток — 2", а в целом нарастание новой волны... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:07
2021-06-02T15:29
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
госдума рф
сергей железняк
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Парламентарии США продвигают интересы американских топливных корпораций в противовес проекту "Северный поток — 2", а в целом нарастание новой волны антироссийской риторики в США имеет целью обострить атмосферу перед встречей лидеров России и США 16 июня в Женеве, заявил в среду член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока — 2", говорилось в сообщении офиса конгрессмена. Перспективы принятия законопроекта неясны."Внесение конгрессменами США проекта о немедленном восстановлении санкций в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2", вполне ожидаемо после аналогичного сигнала от русофобского лобби в Сенате. Мы также наблюдаем продолжение внутриполитической борьбы экс-президента Трампа с нынешней политической элитой США, которые постоянно находятся в противоречии, чем дестабилизируют ситуацию в обществе и на внешней арене", - сказал Железняк журналистам.Он высказал уверенность, что незаконные санкции США против "Северного потока — 2" не имеют отношения к энергетической безопасности и независимости европейских стран. "Очевидно, что выдвинувшие инициативу парламентарии США продвигают интересы американских топливных корпораций, которым никак не удается захватить европейский рынок. В честной конкурентной борьбе за европейского потребителя энергоресурсов у США нет шансов. Поэтому США традиционно используют методы давления и шантажа", - отметил депутат.По его словам, парламентарии США готовы поссориться с ведущим европейским игроком в лице Берлина "ради собственных русофобских амбиций и уплывающих из-под носа доходов от поставок американского сжиженного газа в Европу"."Как и ожидалось, мы видим нарастание новой волны антироссийской риторики, которая имеет целью попытаться обострить атмосферу перед переговорами президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена", - добавил Железняк.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
https://ria.ru/20210601/potok-1735169703.html
https://ria.ru/20210601/flesh-royal-1735079855.html
https://ria.ru/20210602/gazoprovod-1735234899.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, госдума рф, сергей железняк, владимир путин, сша, в мире

В Госдуме ответили на антироссийскую риторику по "Северному потоку — 2"

15:07 02.06.2021 (обновлено: 15:29 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Парламентарии США продвигают интересы американских топливных корпораций в противовес проекту "Северный поток — 2", а в целом нарастание новой волны антироссийской риторики в США имеет целью обострить атмосферу перед встречей лидеров России и США 16 июня в Женеве, заявил в среду член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока — 2", говорилось в сообщении офиса конгрессмена. Перспективы принятия законопроекта неясны.
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"Внесение конгрессменами США проекта о немедленном восстановлении санкций в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2", вполне ожидаемо после аналогичного сигнала от русофобского лобби в Сенате. Мы также наблюдаем продолжение внутриполитической борьбы экс-президента Трампа с нынешней политической элитой США, которые постоянно находятся в противоречии, чем дестабилизируют ситуацию в обществе и на внешней арене", - сказал Железняк журналистам.
Он высказал уверенность, что незаконные санкции США против "Северного потока — 2" не имеют отношения к энергетической безопасности и независимости европейских стран. "Очевидно, что выдвинувшие инициативу парламентарии США продвигают интересы американских топливных корпораций, которым никак не удается захватить европейский рынок. В честной конкурентной борьбе за европейского потребителя энергоресурсов у США нет шансов. Поэтому США традиционно используют методы давления и шантажа", - отметил депутат.
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По его словам, парламентарии США готовы поссориться с ведущим европейским игроком в лице Берлина "ради собственных русофобских амбиций и уплывающих из-под носа доходов от поставок американского сжиженного газа в Европу".
"Как и ожидалось, мы видим нарастание новой волны антироссийской риторики, которая имеет целью попытаться обострить атмосферу перед переговорами президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена", - добавил Железняк.
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РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Госдума РФСергей ЖелезнякВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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