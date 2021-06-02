В Госдуме ответили на антироссийскую риторику по "Северному потоку — 2"
15:07 02.06.2021 (обновлено: 15:29 02.06.2021)
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Парламентарии США продвигают интересы американских топливных корпораций в противовес проекту "Северный поток — 2", а в целом нарастание новой волны антироссийской риторики в США имеет целью обострить атмосферу перед встречей лидеров России и США 16 июня в Женеве, заявил в среду член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока — 2", говорилось в сообщении офиса конгрессмена. Перспективы принятия законопроекта неясны.
"Внесение конгрессменами США проекта о немедленном восстановлении санкций в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2", вполне ожидаемо после аналогичного сигнала от русофобского лобби в Сенате. Мы также наблюдаем продолжение внутриполитической борьбы экс-президента Трампа с нынешней политической элитой США, которые постоянно находятся в противоречии, чем дестабилизируют ситуацию в обществе и на внешней арене", - сказал Железняк журналистам.
Он высказал уверенность, что незаконные санкции США против "Северного потока — 2" не имеют отношения к энергетической безопасности и независимости европейских стран. "Очевидно, что выдвинувшие инициативу парламентарии США продвигают интересы американских топливных корпораций, которым никак не удается захватить европейский рынок. В честной конкурентной борьбе за европейского потребителя энергоресурсов у США нет шансов. Поэтому США традиционно используют методы давления и шантажа", - отметил депутат.
По его словам, парламентарии США готовы поссориться с ведущим европейским игроком в лице Берлина "ради собственных русофобских амбиций и уплывающих из-под носа доходов от поставок американского сжиженного газа в Европу".
"Как и ожидалось, мы видим нарастание новой волны антироссийской риторики, которая имеет целью попытаться обострить атмосферу перед переговорами президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена", - добавил Железняк.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.