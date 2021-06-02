Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов, на онлайн-карты нанесено семь тысяч объектов, которые могут быть интересны путешественникам, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Проект "Прошагай город" стартовал в феврале 2019 года в моногороде Сатка Челябинской области по инициативе Фонда развития моногородов, ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра совместно с компанией Google. Проект призван привлечь туристов к российским городам и стимулировать развитие в них малого бизнеса.
Суть проекта заключается в организации маршрутов и нанесении на электронную карту объектов, которые будут интересны путешественникам: памятники, рестораны, гостиницы, знаковые городские мероприятия, различные активности. Такие онлайн-карты могут быстро и доступно проинформировать о возможностях отдыха в городах.
"За все время в проекте "Прошагай город" приняли участие более 460 городов – все моногорода "прошагали", уже подключились крупные территории. Нанесено семь тысяч объектов на онлайн-карты", - сказала Макиева РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Как отметила гендиректор Фонда развития моногородов, проект очень важен для развития индустрии гостеприимства. "Он помогает городам заявить о себе, привлечь больше туристов, а значит – улучшить качество жизни", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.