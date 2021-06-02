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Петербургский международный экономический форум
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Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов
Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов - РИА Новости, 02.06.2021
Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов
Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов, на онлайн-карты нанесено семь тысяч объектов, которые могут быть интересны путешественникам, сообщила в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:42
2021-06-02T09:42
петербургский международный экономический форум
россия
ирина макиева
фонд развития моногородов
петербургский международный экономический форум (фонд)
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов, на онлайн-карты нанесено семь тысяч объектов, которые могут быть интересны путешественникам, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.Проект "Прошагай город" стартовал в феврале 2019 года в моногороде Сатка Челябинской области по инициативе Фонда развития моногородов, ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра совместно с компанией Google. Проект призван привлечь туристов к российским городам и стимулировать развитие в них малого бизнеса.Суть проекта заключается в организации маршрутов и нанесении на электронную карту объектов, которые будут интересны путешественникам: памятники, рестораны, гостиницы, знаковые городские мероприятия, различные активности. Такие онлайн-карты могут быстро и доступно проинформировать о возможностях отдыха в городах.Как отметила гендиректор Фонда развития моногородов, проект очень важен для развития индустрии гостеприимства. "Он помогает городам заявить о себе, привлечь больше туристов, а значит – улучшить качество жизни", - отметила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, ирина макиева, фонд развития моногородов, петербургский международный экономический форум (фонд), новости - туризм

Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов

09:42 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗолотое кольцо России. Суздаль
Золотое кольцо России. Суздаль - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Участниками проекта "Прошагай город" стали 460 городов, на онлайн-карты нанесено семь тысяч объектов, которые могут быть интересны путешественникам, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Проект "Прошагай город" стартовал в феврале 2019 года в моногороде Сатка Челябинской области по инициативе Фонда развития моногородов, ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра совместно с компанией Google. Проект призван привлечь туристов к российским городам и стимулировать развитие в них малого бизнеса.
Суть проекта заключается в организации маршрутов и нанесении на электронную карту объектов, которые будут интересны путешественникам: памятники, рестораны, гостиницы, знаковые городские мероприятия, различные активности. Такие онлайн-карты могут быстро и доступно проинформировать о возможностях отдыха в городах.
"За все время в проекте "Прошагай город" приняли участие более 460 городов – все моногорода "прошагали", уже подключились крупные территории. Нанесено семь тысяч объектов на онлайн-карты", - сказала Макиева РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Как отметила гендиректор Фонда развития моногородов, проект очень важен для развития индустрии гостеприимства. "Он помогает городам заявить о себе, привлечь больше туристов, а значит – улучшить качество жизни", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумРоссияИрина МакиеваФонд развития моногородовПетербургский международный экономический форум (фонд)Новости - Туризм
 
 
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