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ЕР опубликовала списки кандидатов в Госдуму по итогам праймериз
ЕР опубликовала списки кандидатов в Госдуму по итогам праймериз - РИА Новости, 02.06.2021
ЕР опубликовала списки кандидатов в Госдуму по итогам праймериз
"Единая Россия" на своем сайте опубликовала результаты предварительного голосования за кандидатов в депутаты Госдумы по федеральному и одномандатным округам. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:24
2021-06-02T15:28
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. "Единая Россия" на своем сайте опубликовала результаты предварительного голосования за кандидатов в депутаты Госдумы по федеральному и одномандатным округам.Праймериз завершились 30 мая, в них приняли участие около 12 миллионов человек.Окончательные перечни кандидатов партия утвердит на своем съезде 19 июня.Так, список по Москве возглавили главврач городской больницы Марьяна Лысенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Владимир Ресин. В него также вошли замминистра обороны Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист России Владимир Машков, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев и другие кандидаты.Кировскую область на выборах представит член Общественной палаты Мария Бутина.В Санкт-Петербурге список возглавили спикер городского парламента Вячеслав Макаров и депутат Госдумы Сергей Боярский. Первая в мире женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова стала лидером по Ярославской области.Первое место в списке от Свердловской области занял губернатор Евгений Куйвашев, в тройку лидеров также вошел олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и депутат Думы Павел Крашенинников.Первым в списке от Томской области стал руководитель центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев.Список от Нижегородской области возглавил замруководителя центрального исполкома ЕР Роман Любарский, от Псковской области — руководитель центрального исполкома Александр Борисов.Ожидается, что 2 июня Владимир Путин по видеосвязи обсудит с руководством "Единой России" и победителями предварительного голосования подготовку к предвыборному съезду партии и задачи ЕР в избирательной кампании.
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россия, госдума рф, единая россия, политика

ЕР опубликовала списки кандидатов в Госдуму по итогам праймериз

14:24 02.06.2021 (обновлено: 15:28 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. "Единая Россия" на своем сайте опубликовала результаты предварительного голосования за кандидатов в депутаты Госдумы по федеральному и одномандатным округам.
Праймериз завершились 30 мая, в них приняли участие около 12 миллионов человек.
Окончательные перечни кандидатов партия утвердит на своем съезде 19 июня.
Так, список по Москве возглавили главврач городской больницы Марьяна Лысенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Владимир Ресин. В него также вошли замминистра обороны Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист России Владимир Машков, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев и другие кандидаты.
Кировскую область на выборах представит член Общественной палаты Мария Бутина.
В Санкт-Петербурге список возглавили спикер городского парламента Вячеслав Макаров и депутат Госдумы Сергей Боярский. Первая в мире женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова стала лидером по Ярославской области.
Первое место в списке от Свердловской области занял губернатор Евгений Куйвашев, в тройку лидеров также вошел олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и депутат Думы Павел Крашенинников.
Первым в списке от Томской области стал руководитель центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев.
Список от Нижегородской области возглавил замруководителя центрального исполкома ЕР Роман Любарский, от Псковской области — руководитель центрального исполкома Александр Борисов.
Ожидается, что 2 июня Владимир Путин по видеосвязи обсудит с руководством "Единой России" и победителями предварительного голосования подготовку к предвыборному съезду партии и задачи ЕР в избирательной кампании.
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