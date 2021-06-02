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На Алтае арестовали хозяев дома престарелых, где людей морили голодом
На Алтае арестовали хозяев дома престарелых, где людей морили голодом - РИА Новости, 02.06.2021
На Алтае арестовали хозяев дома престарелых, где людей морили голодом
Суд заключил под стражу владельцев частного дома престарелых в алтайском Рубцовске, которые морили голодом постояльцев и содержали их в антисанитарии, сообщает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:24
2021-06-02T10:24
2021-06-02T10:24
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рихард зорге
следственный комитет россии (ск рф)
рубцовск
происшествия
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БАРНАУЛ, 2 июн - РИА Новости. Суд заключил под стражу владельцев частного дома престарелых в алтайском Рубцовске, которые морили голодом постояльцев и содержали их в антисанитарии, сообщает в среду региональное управление СК РФ."Двум индивидуальным предпринимателям из города Рубцовска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются … в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в релизе.По данным следствия, частный дом существует с 2016 года в Рубцовске на улице Рихарда Зорге. Следствие выяснило, что санитарная обстановка в помещении "не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами, предметами гигиены и надлежащим уходом".В настоящий момент при содействии Следственного комитета и Росгвардии постояльцев переселили в государственное учреждение.
https://realty.ria.ru/20210402/eao-1603899217.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рихард зорге, следственный комитет россии (ск рф), рубцовск, происшествия