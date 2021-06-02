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Власти скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников
Власти скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников - РИА Новости, 02.06.2021
Власти скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников
Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста, теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:26
2021-06-02T17:21
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста, теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет.На этот момент обратил внимание Владимир Путин во время совещания с членами кабмина."В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года", — сказал президент, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.Она, в свою очередь, указала, что эту позицию уже скорректировали."Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", — заключил Путин.Установить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники, Путин предложил в своем послании Федеральному собранию.Он отметил, что деньги должны поступить к середине августа, чтобы родители успели собрать детей в школу.
https://ria.ru/20210528/vyplaty-1734609559.html
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сн_образование, социальный навигатор, россия, татьяна голикова, владимир путин, общество

Власти скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников

15:26 02.06.2021 (обновлено: 17:21 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста, теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет.
На этот момент обратил внимание Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.
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"В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года", — сказал президент, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.
Она, в свою очередь, указала, что эту позицию уже скорректировали.
"Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", — заключил Путин.
Установить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники, Путин предложил в своем послании Федеральному собранию.
Он отметил, что деньги должны поступить к середине августа, чтобы родители успели собрать детей в школу.
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СН_ОбразованиеСоциальный навигаторРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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