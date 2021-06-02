https://ria.ru/20210602/golikova-1735270273.html

Власти скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников

Власти скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников - РИА Новости, 02.06.2021

Власти скорректировали указ о выплатах семьям первоклассников

Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста, теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:26

2021-06-02T15:26

2021-06-02T17:21

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россия

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста, теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет.На этот момент обратил внимание Владимир Путин во время совещания с членами кабмина."В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года", — сказал президент, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.Она, в свою очередь, указала, что эту позицию уже скорректировали."Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", — заключил Путин.Установить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники, Путин предложил в своем послании Федеральному собранию.Он отметил, что деньги должны поступить к середине августа, чтобы родители успели собрать детей в школу.

https://ria.ru/20210528/vyplaty-1734609559.html

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сн_образование, социальный навигатор, россия, татьяна голикова, владимир путин, общество