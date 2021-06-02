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Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19
Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19
Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал богатые страны пожертвовать в текущем году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:36
2021-06-02T15:36
microsoft corporation
билл гейтс
в мире
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ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал богатые страны пожертвовать в текущем году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для обеспечения равного доступа к прививкам."Страны с высоким доходом забронировали больше вакцин, чем им нужно. То есть без сокращения своих усилий по вакцинации, эти страны могут стать частью усилий по увеличению доступности вакцин в мире, если они поделятся избыточными дозами. Я призываю эти страны... взять на себя обязательство как можно раньше поделиться более 1 миллиардом доз в 2021 году, в основном через (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) GAVI", - заявил Гейтс на саммите по вакцинации COVAX.По его словам, более 80% из первого миллиарда распределенных доз вакцин были направлены людям из богатых стран, только 1,2% пошли людям из стран с низким доходом. Он отметил, что всеобщее обеспечение вакцинами сейчас является главной задачей."Никто не находится в полной безопасности от COVID-19, пока все не будут иметь равный доступ к вакцинам", - добавил Гейтс.
https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735267294.html
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microsoft corporation, билл гейтс, в мире

Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19

15:36 02.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал богатые страны пожертвовать в текущем году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для обеспечения равного доступа к прививкам.
"Страны с высоким доходом забронировали больше вакцин, чем им нужно. То есть без сокращения своих усилий по вакцинации, эти страны могут стать частью усилий по увеличению доступности вакцин в мире, если они поделятся избыточными дозами. Я призываю эти страны... взять на себя обязательство как можно раньше поделиться более 1 миллиардом доз в 2021 году, в основном через (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) GAVI", - заявил Гейтс на саммите по вакцинации COVAX.
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По его словам, более 80% из первого миллиарда распределенных доз вакцин были направлены людям из богатых стран, только 1,2% пошли людям из стран с низким доходом. Он отметил, что всеобщее обеспечение вакцинами сейчас является главной задачей.
"Никто не находится в полной безопасности от COVID-19, пока все не будут иметь равный доступ к вакцинам", - добавил Гейтс.
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