https://ria.ru/20210602/geyts-1735272406.html

Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19

Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал богатые страны пожертвовать в текущем году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:36

2021-06-02T15:36

2021-06-02T15:36

microsoft corporation

билл гейтс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594772070_236:0:2742:1410_1920x0_80_0_0_afdae43010c47cab1d8728f648bfc5af.jpg

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал богатые страны пожертвовать в текущем году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для обеспечения равного доступа к прививкам."Страны с высоким доходом забронировали больше вакцин, чем им нужно. То есть без сокращения своих усилий по вакцинации, эти страны могут стать частью усилий по увеличению доступности вакцин в мире, если они поделятся избыточными дозами. Я призываю эти страны... взять на себя обязательство как можно раньше поделиться более 1 миллиардом доз в 2021 году, в основном через (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) GAVI", - заявил Гейтс на саммите по вакцинации COVAX.По его словам, более 80% из первого миллиарда распределенных доз вакцин были направлены людям из богатых стран, только 1,2% пошли людям из стран с низким доходом. Он отметил, что всеобщее обеспечение вакцинами сейчас является главной задачей."Никто не находится в полной безопасности от COVID-19, пока все не будут иметь равный доступ к вакцинам", - добавил Гейтс.

https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735267294.html

https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735264974.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, билл гейтс, в мире