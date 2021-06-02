Регулятор ФРГ прокомментировал запрос экологов по "Северному потоку — 2"
17:12 02.06.2021 (обновлено: 17:54 02.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).
Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на реализацию для защиты климата. Эта группа уже предпринимала аналогичную попытку, но тогда ее требования отклонили.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.