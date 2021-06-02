https://ria.ru/20210602/germaniya-1735299562.html

Регулятор ФРГ прокомментировал запрос экологов по "Северному потоку — 2"

Регулятор ФРГ прокомментировал запрос экологов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.06.2021

Регулятор ФРГ прокомментировал запрос экологов по "Северному потоку — 2"

Запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:12

2021-06-02T17:12

2021-06-02T17:54

россия

северный поток — 2

в мире

экономика

германия

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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на реализацию для защиты климата. Эта группа уже предпринимала аналогичную попытку, но тогда ее требования отклонили."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.

https://ria.ru/20210602/gosduma-1735266034.html

https://ria.ru/20210602/gazoprovod-1735234899.html

россия

германия

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россия, северный поток — 2, в мире, экономика, германия