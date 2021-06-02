https://ria.ru/20210602/germaniya-1735239223.html

Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2"

Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.06.2021

Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:11

2021-06-02T13:11

2021-06-02T17:47

россия

северный поток — 2

германия

европа

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Экологи утверждают, что влияние трубопровода на окружающую среду "не проверялось в предыдущем процессе утверждения". Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки. DUH уже подавала протест из-за разрешения на продолжение строительства "Северного потока — 2", но регулятор отклонил ее запрос. Экологи заявляли, что намерены обратиться в суд."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, вводя санкции и препятствуя прокладке. Тем не менее сейчас проект реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Германии выступают за достройку и отвергают односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1735174813.html

россия

германия

европа

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россия, северный поток — 2, германия, европа, в мире, экономика