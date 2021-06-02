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Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2"
Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.06.2021
Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2"
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:11
2021-06-02T17:47
россия
северный поток — 2
германия
европа
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Экологи утверждают, что влияние трубопровода на окружающую среду "не проверялось в предыдущем процессе утверждения". Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки. DUH уже подавала протест из-за разрешения на продолжение строительства "Северного потока — 2", но регулятор отклонил ее запрос. Экологи заявляли, что намерены обратиться в суд."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, вводя санкции и препятствуя прокладке. Тем не менее сейчас проект реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Германии выступают за достройку и отвергают односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.
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россия, северный поток — 2, германия, европа, в мире, экономика

Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2"

13:11 02.06.2021 (обновлено: 17:47 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Экологи утверждают, что влияние трубопровода на окружающую среду "не проверялось в предыдущем процессе утверждения". Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки.
DUH уже подавала протест из-за разрешения на продолжение строительства "Северного потока — 2", но регулятор отклонил ее запрос. Экологи заявляли, что намерены обратиться в суд.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, вводя санкции и препятствуя прокладке. Тем не менее сейчас проект реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Германии выступают за достройку и отвергают односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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