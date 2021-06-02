Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку — 2"
13:11 02.06.2021 (обновлено: 17:47 02.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Экологи утверждают, что влияние трубопровода на окружающую среду "не проверялось в предыдущем процессе утверждения". Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки.
DUH уже подавала протест из-за разрешения на продолжение строительства "Северного потока — 2", но регулятор отклонил ее запрос. Экологи заявляли, что намерены обратиться в суд.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, вводя санкции и препятствуя прокладке. Тем не менее сейчас проект реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Германии выступают за достройку и отвергают односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.