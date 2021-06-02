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В Германии ответили на заявление Кремля о транзите газа через Украину
В Германии ответили на заявление Кремля о транзите газа через Украину - РИА Новости, 02.06.2021
В Германии ответили на заявление Кремля о транзите газа через Украину
Немецкое правительство считает самым важным фактором сохранение украинского транзита наряду с "Северным потоком 2", так в МИД ФРГ ответили на просьбу РИА... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T21:04
2021-06-02T21:18
россия
северный поток — 2
штеффен зайберт
дмитрий песков
владимир путин
москва
украина
мид германии
берлин (город)
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Немецкое правительство считает самым важным фактором сохранение украинского транзита наряду с "Северным потоком 2", так в МИД ФРГ ответили на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента России Владимира Путина об интересе к данному маршруту поставок российского газа."В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером, поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве - вы помните, что у нас был уполномоченный (в кабмине ФРГ) по данной теме - Россия и Украина заключили новый договор о транзите", - заявил собеседник агентства.Данный договор "стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении", привел он дальнейшую цитату Зайберта.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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россия, северный поток — 2, штеффен зайберт, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, мид германии, берлин (город)

В Германии ответили на заявление Кремля о транзите газа через Украину

21:04 02.06.2021 (обновлено: 21:18 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Немецкое правительство считает самым важным фактором сохранение украинского транзита наряду с "Северным потоком 2", так в МИД ФРГ ответили на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента России Владимира Путина об интересе к данному маршруту поставок российского газа.
"В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером, поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве - вы помните, что у нас был уполномоченный (в кабмине ФРГ) по данной теме - Россия и Украина заключили новый договор о транзите", - заявил собеседник агентства.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Данный договор "стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении", привел он дальнейшую цитату Зайберта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
 
РоссияСеверный поток — 2Штеффен ЗайбертДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваУкраинаМИД ГерманииБерлин (город)
 
 
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