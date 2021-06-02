https://ria.ru/20210602/gaz-1735334346.html

В Германии ответили на заявление Кремля о транзите газа через Украину

В Германии ответили на заявление Кремля о транзите газа через Украину - РИА Новости, 02.06.2021

В Германии ответили на заявление Кремля о транзите газа через Украину

Немецкое правительство считает самым важным фактором сохранение украинского транзита наряду с "Северным потоком 2", так в МИД ФРГ ответили на просьбу РИА... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:04

2021-06-02T21:04

2021-06-02T21:18

россия

северный поток — 2

штеффен зайберт

дмитрий песков

владимир путин

москва

украина

мид германии

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_e8209fedd48cd1785fd98ba0f5d53eac.jpg

БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Немецкое правительство считает самым важным фактором сохранение украинского транзита наряду с "Северным потоком 2", так в МИД ФРГ ответили на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента России Владимира Путина об интересе к данному маршруту поставок российского газа."В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером, поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве - вы помните, что у нас был уполномоченный (в кабмине ФРГ) по данной теме - Россия и Украина заключили новый договор о транзите", - заявил собеседник агентства.Данный договор "стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении", привел он дальнейшую цитату Зайберта.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

россия

москва

украина

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, штеффен зайберт, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, мид германии, берлин (город)