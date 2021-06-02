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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/gaz-1735199921.html
Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане
Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане - РИА Новости, 02.06.2021
Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане
Минэнерго РФ не поддерживает идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане из-за убытков, которые приносит компании бизнес в этом... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:00
2021-06-02T10:00
петербургский международный экономический форум
россия
николай шульгинов
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика дагестан
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ не поддерживает идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане из-за убытков, которые приносит компании бизнес в этом регионе, в пользу единого федерального оператора, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Мы такую идею не поддерживаем. В регионах нужно решать проблему стандартными методами, смотреть, где ситуация наиболее острая, подключать региональные власти. Необходимо ликвидировать незаконные врезки, повысить эффективность тарифного регулирования", - сказал Шульгинов, комментируя информацию о предложении "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане.Газета "Коммерсант" в феврале написала, что глава "Газпрома" Алексей Миллер обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казенного предприятия (ФКП). Сама компания при этом хочет полностью отказаться от этого бизнеса в Дагестане, так как он приносит монополии только убытки."Газпром" в марте сообщил, что задолженность потребителей природного газа в 2020 году составила почти 180 миллиардов рублей, что на 2,4% больше показателя прошлого года. При этом наибольшая часть долга (порядка 100 миллиардов рублей) накоплена потребителями из республик Северо-Кавказского федерального округа.При этом Счетная палата, также в марте, заявила, что низкий уровень собираемости платежей за газ ведет к ежегодным убыткам "Газпром межрегионгаза", а это сказывается на темпах повышения уровня газификации в России. Основным фактором, влияющими на финансовый результат компании, является низкий уровень собираемости платежей именно в республиках Северо-Кавказского федерального округа, считают в СП.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731300558.html
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россия, николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика дагестан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане

10:00 02.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Андрей Варенков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ не поддерживает идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане из-за убытков, которые приносит компании бизнес в этом регионе, в пользу единого федерального оператора, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы такую идею не поддерживаем. В регионах нужно решать проблему стандартными методами, смотреть, где ситуация наиболее острая, подключать региональные власти. Необходимо ликвидировать незаконные врезки, повысить эффективность тарифного регулирования", - сказал Шульгинов, комментируя информацию о предложении "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 14:26
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Газета "Коммерсант" в феврале написала, что глава "Газпрома" Алексей Миллер обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казенного предприятия (ФКП). Сама компания при этом хочет полностью отказаться от этого бизнеса в Дагестане, так как он приносит монополии только убытки.
"Газпром" в марте сообщил, что задолженность потребителей природного газа в 2020 году составила почти 180 миллиардов рублей, что на 2,4% больше показателя прошлого года. При этом наибольшая часть долга (порядка 100 миллиардов рублей) накоплена потребителями из республик Северо-Кавказского федерального округа.
При этом Счетная палата, также в марте, заявила, что низкий уровень собираемости платежей за газ ведет к ежегодным убыткам "Газпром межрегионгаза", а это сказывается на темпах повышения уровня газификации в России. Основным фактором, влияющими на финансовый результат компании, является низкий уровень собираемости платежей именно в республиках Северо-Кавказского федерального округа, считают в СП.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумРоссияНиколай ШульгиновПетербургский международный экономический форум (фонд)Республика ДагестанГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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