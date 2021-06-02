Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чехол для сотового телефона с символикой Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/gaz-1735192576.html
Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике
Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике - РИА Новости, 02.06.2021
Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике
Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт сжиженного природного газа будущим проектам в Арктике, после его принятия можно... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:03
2021-06-02T09:03
петербургский международный экономический форум
николай шульгинов
петербургский международный экономический форум (фонд)
арктика
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром экспорт
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602703518_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_0979228952b106f5e78ad48b079b8391.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт сжиженного природного газа будущим проектам в Арктике, после его принятия можно вернуться к обсуждению проекта "Якутский СПГ", заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ."Есть поручение президента на эту тему, и мы внесли в правительство предложения о корректировке закона. Оно заключается в том, чтобы расширить перечень экспортеров СПГ за счет проектов арктической зоны, удаленных от Единой системы газоснабжения. Эти предложения рассматриваются", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей либерализации экспорта СПГ из России.Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3"."Якутский СПГ" - проект по сжижению природного газа планируемой мощностью в почти 18 миллионов тонн. Реализовать проект хочет группа "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. Базой для проекта станут активы компании ЯТЭК (крупнейший добытчик газа в Якутии), принадлежащей группе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/gaz-1735190695.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602703518_131:266:2508:2048_1920x0_80_0_0_5c826cc240ef31019246a0bb20fcfc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), арктика, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром экспорт, экономика

Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике

09:03 02.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт сжиженного природного газа будущим проектам в Арктике, после его принятия можно вернуться к обсуждению проекта "Якутский СПГ", заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Есть поручение президента на эту тему, и мы внесли в правительство предложения о корректировке закона. Оно заключается в том, чтобы расширить перечень экспортеров СПГ за счет проектов арктической зоны, удаленных от Единой системы газоснабжения. Эти предложения рассматриваются", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей либерализации экспорта СПГ из России.
"Когда будут приняты изменения, которые создадут возможности для арктических проектов, тогда можно будет вернуться к обсуждению вопросов "Якутского СПГ", - добавил он, комментируя перспективы проекта "Якутский СПГ" компании "А-Проперти" в связи с разработанным проектом.
Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
"Якутский СПГ" - проект по сжижению природного газа планируемой мощностью в почти 18 миллионов тонн. Реализовать проект хочет группа "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. Базой для проекта станут активы компании ЯТЭК (крупнейший добытчик газа в Якутии), принадлежащей группе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
08:35Петербургский международный экономический форум
Глава Минэнерго прокомментировал призывы в ЕС к отказу от "Арктик СПГ 2"
 
Петербургский международный экономический форумНиколай ШульгиновПетербургский международный экономический форум (фонд)АрктикаГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Газпром ЭкспортЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24На Алтае арестовали хозяев дома престарелых, где людей морили голодом
10:13Совфед одобрил освобождение Меня от должности аудитора Счетной палаты
10:09NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении
10:08Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств
10:00Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане
09:59Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
09:49В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
09:43В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
09:39Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными
09:37Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре
09:31В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
09:27В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19
09:23Шульгинов ответил на вопрос о росте тарифов из-за "умных" счетчиков
09:21Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос
09:20Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"
09:20В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
09:15Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
09:13Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
09:04В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера
09:03Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике
Лента новостейМолния