Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт сжиженного природного газа будущим проектам в Арктике, после его принятия можно вернуться к обсуждению проекта "Якутский СПГ", заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Есть поручение президента на эту тему, и мы внесли в правительство предложения о корректировке закона. Оно заключается в том, чтобы расширить перечень экспортеров СПГ за счет проектов арктической зоны, удаленных от Единой системы газоснабжения. Эти предложения рассматриваются", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей либерализации экспорта СПГ из России.
"Когда будут приняты изменения, которые создадут возможности для арктических проектов, тогда можно будет вернуться к обсуждению вопросов "Якутского СПГ", - добавил он, комментируя перспективы проекта "Якутский СПГ" компании "А-Проперти" в связи с разработанным проектом.
Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
"Якутский СПГ" - проект по сжижению природного газа планируемой мощностью в почти 18 миллионов тонн. Реализовать проект хочет группа "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. Базой для проекта станут активы компании ЯТЭК (крупнейший добытчик газа в Якутии), принадлежащей группе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.