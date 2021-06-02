https://ria.ru/20210602/gaz-1735192576.html

Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике

Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике - РИА Новости, 02.06.2021

Шульгинов оценил перспективы новых проектов по добыче газа в Арктике

Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт сжиженного природного газа будущим проектам в Арктике, после его принятия можно... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:03

2021-06-02T09:03

2021-06-02T09:03

петербургский международный экономический форум

николай шульгинов

петербургский международный экономический форум (фонд)

арктика

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром экспорт

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт сжиженного природного газа будущим проектам в Арктике, после его принятия можно вернуться к обсуждению проекта "Якутский СПГ", заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ."Есть поручение президента на эту тему, и мы внесли в правительство предложения о корректировке закона. Оно заключается в том, чтобы расширить перечень экспортеров СПГ за счет проектов арктической зоны, удаленных от Единой системы газоснабжения. Эти предложения рассматриваются", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей либерализации экспорта СПГ из России.Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3"."Якутский СПГ" - проект по сжижению природного газа планируемой мощностью в почти 18 миллионов тонн. Реализовать проект хочет группа "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. Базой для проекта станут активы компании ЯТЭК (крупнейший добытчик газа в Якутии), принадлежащей группе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/gaz-1735190695.html

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николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), арктика, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром экспорт, экономика