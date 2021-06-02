https://ria.ru/20210602/gaz-1735190695.html

Глава Минэнерго прокомментировал призывы в ЕС к отказу от "Арктик СПГ 2"

Глава Минэнерго прокомментировал призывы в ЕС к отказу от "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 02.06.2021

Глава Минэнерго прокомментировал призывы в ЕС к отказу от "Арктик СПГ 2"

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:35

2021-06-02T08:35

2021-06-02T08:35

петербургский международный экономический форум

арктик спг - 2

николай шульгинов

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732621879_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_e6cdc6cd2db4e0ed2c664c93f5a528f1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров "Арктик СПГ 2", подчеркнув, что легко отказываться от российского газа летом."Хорошо летом призывать к этому. А зима наступает – все начинают потреблять и уголь, и газ", - сказал Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, комментируя призывы ряда парламентариев ЕС против "Арктик СПГ 2".В мае группа из 39 депутатов Европейского парламента обратилась к лидерам Германии, Франции и Италии с призывом не поддерживать проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" из-за опасений, связанных с изменением климата. В Минэкономики ФРГ затем сообщили РИА Новости, что вопрос об участии в финансировании проекта все еще изучается. МИД Франции говорил, что окончательная позиция страны по проекту будет определена после его социальной и экологической оценки.Между тем "Новатэк" и его иностранные партнеры сейчас находятся в процессе привлечения проектного финансирования для реализации "Арктик СПГ 2". Ожидалось, что эта работа будет полностью завершена во втором квартале 2021 года. Пока партнеры привлекли только первый транш в размере 3,11 миллиарда евро (в апреле от российских банков). Всего же планируется привлечь эквивалент 11 миллиардов долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак в конце мая говорил, что вокруг темы экологичности того или иного товара сейчас "много хайпа".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210517/spg-1732372715.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктик спг - 2, николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика