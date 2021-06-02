Глава Минэнерго прокомментировал призывы в ЕС к отказу от "Арктик СПГ 2"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров "Арктик СПГ 2", подчеркнув, что легко отказываться от российского газа летом.
"Хорошо летом призывать к этому. А зима наступает – все начинают потреблять и уголь, и газ", - сказал Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, комментируя призывы ряда парламентариев ЕС против "Арктик СПГ 2".
В мае группа из 39 депутатов Европейского парламента обратилась к лидерам Германии, Франции и Италии с призывом не поддерживать проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" из-за опасений, связанных с изменением климата. В Минэкономики ФРГ затем сообщили РИА Новости, что вопрос об участии в финансировании проекта все еще изучается. МИД Франции говорил, что окончательная позиция страны по проекту будет определена после его социальной и экологической оценки.
Между тем "Новатэк" и его иностранные партнеры сейчас находятся в процессе привлечения проектного финансирования для реализации "Арктик СПГ 2". Ожидалось, что эта работа будет полностью завершена во втором квартале 2021 года. Пока партнеры привлекли только первый транш в размере 3,11 миллиарда евро (в апреле от российских банков). Всего же планируется привлечь эквивалент 11 миллиардов долларов.
Вице-премьер РФ Александр Новак в конце мая говорил, что вокруг темы экологичности того или иного товара сейчас "много хайпа".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.