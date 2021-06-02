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Шоубиз
https://ria.ru/20210602/galkin-1735221179.html
Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде
Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде - РИА Новости, 02.06.2021
Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде
Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказался по поводу новости о том, что арбитражный суд Москвы взыскал с... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:55
2021-06-02T13:55
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказался по поводу новости о том, что арбитражный суд Москвы взыскал с него четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда России.Накануне ряд СМИ со ссылкой на текст судебного приказа написали, что ПФР обратился в суд с требованием оштрафовать Галкина. В ведомстве заявили, что юморист, имеющий статус индивидуального предпринимателя, не доплатил четыре тысячи рублей обязательного пенсионного страхования.По словам Максима Галкина, он узнал о суде из новостей в интернете. "Я не в курсе суда и недоплат. Ничего не знаю, — говорит юморист на видео. — У меня даже в личном кабинете ничего нет". Затем телеведущий рассказал о своем знакомом пенсионере, который работает у него в доме. Тот, услышав новость о долге перед ПФР по радио, сразу осудил шоумена, поверив в достоверность информации.
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долг, россия, пенсионный фонд рф, москва, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин

Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде

13:55 02.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказался по поводу новости о том, что арбитражный суд Москвы взыскал с него четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда России.
Накануне ряд СМИ со ссылкой на текст судебного приказа написали, что ПФР обратился в суд с требованием оштрафовать Галкина. В ведомстве заявили, что юморист, имеющий статус индивидуального предпринимателя, не доплатил четыре тысячи рублей обязательного пенсионного страхования.
По словам Максима Галкина, он узнал о суде из новостей в интернете. "Я не в курсе суда и недоплат. Ничего не знаю, — говорит юморист на видео. — У меня даже в личном кабинете ничего нет".
Затем телеведущий рассказал о своем знакомом пенсионере, который работает у него в доме. Тот, услышав новость о долге перед ПФР по радио, сразу осудил шоумена, поверив в достоверность информации.

"Действительно, как можно не верить нашему радио? — с иронией отметил Галкин. — Дурацкая ситуация: сидишь, никого не трогаешь, платишь взносы, а потом вот все. Бегай теперь по изданиям, доказывай с бумажками, что ты заплатил".

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ШоубизДолгРоссияПенсионный фонд РФМоскваНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМаксим Галкин
 
 
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