https://ria.ru/20210602/galkin-1735221179.html
Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде
Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде - РИА Новости, 02.06.2021
Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде
Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказался по поводу новости о том, что арбитражный суд Москвы взыскал с... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:55
2021-06-02T13:55
2021-06-02T13:55
долг
россия
пенсионный фонд рф
москва
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155177/89/1551778977_0:0:2660:1497_1920x0_80_0_0_4f28ab9303aafc51f375cf36f2cb625d.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказался по поводу новости о том, что арбитражный суд Москвы взыскал с него четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда России.Накануне ряд СМИ со ссылкой на текст судебного приказа написали, что ПФР обратился в суд с требованием оштрафовать Галкина. В ведомстве заявили, что юморист, имеющий статус индивидуального предпринимателя, не доплатил четыре тысячи рублей обязательного пенсионного страхования.По словам Максима Галкина, он узнал о суде из новостей в интернете. "Я не в курсе суда и недоплат. Ничего не знаю, — говорит юморист на видео. — У меня даже в личном кабинете ничего нет". Затем телеведущий рассказал о своем знакомом пенсионере, который работает у него в доме. Тот, услышав новость о долге перед ПФР по радио, сразу осудил шоумена, поверив в достоверность информации.
https://ria.ru/20201031/ponarovskaya-1582416299.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155177/89/1551778977_0:0:2660:1995_1920x0_80_0_0_37245f522de716c4deb7388fb467cdaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
долг, россия, пенсионный фонд рф, москва, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин