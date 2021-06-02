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Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде

Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде - РИА Новости, 02.06.2021

Максим Галкин опроверг сообщения о долге в Пенсионном фонде

Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказался по поводу новости о том, что арбитражный суд Москвы взыскал с... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:55

2021-06-02T13:55

2021-06-02T13:55

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеообращение, в котором высказался по поводу новости о том, что арбитражный суд Москвы взыскал с него четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда России.Накануне ряд СМИ со ссылкой на текст судебного приказа написали, что ПФР обратился в суд с требованием оштрафовать Галкина. В ведомстве заявили, что юморист, имеющий статус индивидуального предпринимателя, не доплатил четыре тысячи рублей обязательного пенсионного страхования.По словам Максима Галкина, он узнал о суде из новостей в интернете. "Я не в курсе суда и недоплат. Ничего не знаю, — говорит юморист на видео. — У меня даже в личном кабинете ничего нет". Затем телеведущий рассказал о своем знакомом пенсионере, который работает у него в доме. Тот, услышав новость о долге перед ПФР по радио, сразу осудил шоумена, поверив в достоверность информации.

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