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Шоубиз
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Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда
Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда - РИА Новости, 01.06.2021
Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда
Арбитражный суд Москвы взыскал с популярного юмориста и телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России, следует из... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:14
2021-06-01T18:53
шоубиз
россия
пенсионный фонд рф
максим галкин
москва
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с популярного юмориста и телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России, следует из опубликованного текста судебного приказа.ПФР обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании штрафа, поскольку Галкин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, нарушил обязанности, предусмотренные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. В чем конкретно состояло нарушение, в материалах суда не уточняется.Дела о выдаче судебного приказа рассматриваются в упрощенном порядке – без заседания и вызова представителей сторон. Суд первой инстанции также взыскал с Галкина в пользу ПФР 1 тысячу рублей госпошлины.Приказ был опубликован еще в апреле, но известно о нем стало только во вторник. Артист мог в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить в суд свои возражения на него, но своим правом не воспользовался.
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россия, пенсионный фонд рф, максим галкин, москва

Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда

14:14 01.06.2021 (обновлено: 18:53 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с популярного юмориста и телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России, следует из опубликованного текста судебного приказа.
ПФР обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании штрафа, поскольку Галкин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, нарушил обязанности, предусмотренные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. В чем конкретно состояло нарушение, в материалах суда не уточняется.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 17:44
Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина
Дела о выдаче судебного приказа рассматриваются в упрощенном порядке – без заседания и вызова представителей сторон. Суд первой инстанции также взыскал с Галкина в пользу ПФР 1 тысячу рублей госпошлины.
Приказ был опубликован еще в апреле, но известно о нем стало только во вторник. Артист мог в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить в суд свои возражения на него, но своим правом не воспользовался.
 
ШоубизРоссияПенсионный фонд РФМаксим ГалкинМосква
 
 
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