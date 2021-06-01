https://ria.ru/20210601/galkin-1735093969.html
Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда
Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда - РИА Новости, 01.06.2021
Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу Пенсионного фонда
Арбитражный суд Москвы взыскал с популярного юмориста и телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России, следует из... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:14
2021-06-01T14:14
2021-06-01T18:53
шоубиз
россия
пенсионный фонд рф
максим галкин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155177/91/1551779121_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_0cdd4a25135b8a0202a954488051858c.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с популярного юмориста и телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России, следует из опубликованного текста судебного приказа.ПФР обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании штрафа, поскольку Галкин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, нарушил обязанности, предусмотренные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. В чем конкретно состояло нарушение, в материалах суда не уточняется.Дела о выдаче судебного приказа рассматриваются в упрощенном порядке – без заседания и вызова представителей сторон. Суд первой инстанции также взыскал с Галкина в пользу ПФР 1 тысячу рублей госпошлины.Приказ был опубликован еще в апреле, но известно о нем стало только во вторник. Артист мог в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить в суд свои возражения на него, но своим правом не воспользовался.
https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155177/91/1551779121_0:0:2660:1995_1920x0_80_0_0_f1d7e3ad1f0a0f8f84d3593ff8883caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсионный фонд рф, максим галкин, москва