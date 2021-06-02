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Наука
https://ria.ru/20210602/frukty-1735257359.html
Ученые назвали продукты, снижающие риск развития диабета
Ученые назвали продукты, снижающие риск развития диабета - РИА Новости, 02.06.2021
Ученые назвали продукты, снижающие риск развития диабета
Австралийские ученые подсчитали, что у людей, съедающих как минимум две порции фруктов в день, вероятность развития диабета второго типа на 36 процентов ниже,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:00
2021-06-02T16:25
наука
биология
диабет
здоровье
австралия
питание
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Австралийские ученые подсчитали, что у людей, съедающих как минимум две порции фруктов в день, вероятность развития диабета второго типа на 36 процентов ниже, чем у тех, кто потребляет менее половины порции. Результаты исследования опубликованы в журнале международного Эндокринологического общества The Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism.В 2019 году в мире было 463 миллиона взрослых людей с диагнозом диабет, еще 374 миллиона человек подвержены повышенному риску развития наиболее распространенной формы заболевания — диабета второго типа. По оценкам ученых, к 2045 году число больных диабетом в мире вырастет до 700 миллионов. Медики и диетологи считают, что важнейшую роль в снижении темпов развития диабета могут сыграть здоровое питание и образ жизни.Ученые из Университета Эдит Коуэн в Перте проанализировали данные 7675 участников Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни (AusDiab), проводимого Институтом сердца и диабета Бейкера. В данных исследования содержится информация о потреблении фруктов и фруктовых соков, взятая из опросников, а также о развитии диабета среди участников в последующие пять лет.Результаты анализа показали, что у участников, которые ели больше цельных фруктов, шансы заболеть диабетом через пять лет были значительно ниже. Для фруктовых соков такой связи авторы не выявили."Мы обнаружили, что люди, которые потребляли около двух порций фруктов в день, имели на 36 процентов меньший риск развития диабета второго типа в течение следующих пяти лет, чем те, кто потреблял менее половины порции фруктов в день, — приводятся в пресс-релизе Эндокринологического общества слова руководителя исследования доктора Никола Бондонно (Nicola Bondonno) из Института исследований питания Университета Эдит Коуэн. — Более высокая чувствительность к инсулину и более низкий риск диабета наблюдались только у людей, которые употребляли фрукты, а не фруктовый сок. Вероятно, это связано с тем, что сок, как правило, содержит намного больше сахара и меньше клетчатки, чем цельные фрукты".Исследователи обнаружили четкую связь между потреблением фруктов и маркерами чувствительности к инсулину, а это означает, что людям, потребляющим больше фруктов, приходится вырабатывать меньше инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы в крови."Это важно, потому что гиперинсулинемия — высокий уровень циркулирующего инсулина — может повредить кровеносные сосуды и приводит не только к диабету, но и к гипертонии, ожирению и сердечным заболеваниям", — говорит Бондонно.Авторы отмечают, что до сих пор неясно, как именно фрукты влияют на чувствительность к инсулину, но, вероятно, это влияние многостороннее. Особенно полезны в этом плане фрукты и овощи, содержащие флавоноиды."Помимо высокого содержания витаминов и минералов, фрукты являются отличным источником фитохимических веществ, которые могут повышать чувствительность к инсулину, и клетчатки, которая помогает регулировать выброс сахара в кровь, а также помогает людям дольше чувствовать сытость. Кроме того, большинство фруктов обычно имеют низкий гликемический индекс, что означает, что сахар фрукта переваривается и усваивается организмом медленнее. Эти результаты показывают, что здоровая диета и образ жизни, включающий потребление цельных фруктов, — отличная стратегия для снижения риска развития диабета второго типа", — заключает ученый.
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
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биология, диабет, здоровье, австралия, питание

Ученые назвали продукты, снижающие риск развития диабета

16:00 02.06.2021 (обновлено: 16:25 02.06.2021)
 
© Depositphotos / Yaroslav AstakhovЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Depositphotos / Yaroslav Astakhov
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Австралийские ученые подсчитали, что у людей, съедающих как минимум две порции фруктов в день, вероятность развития диабета второго типа на 36 процентов ниже, чем у тех, кто потребляет менее половины порции. Результаты исследования опубликованы в журнале международного Эндокринологического общества The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
В 2019 году в мире было 463 миллиона взрослых людей с диагнозом диабет, еще 374 миллиона человек подвержены повышенному риску развития наиболее распространенной формы заболевания — диабета второго типа. По оценкам ученых, к 2045 году число больных диабетом в мире вырастет до 700 миллионов. Медики и диетологи считают, что важнейшую роль в снижении темпов развития диабета могут сыграть здоровое питание и образ жизни.
Ученые из Университета Эдит Коуэн в Перте проанализировали данные 7675 участников Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни (AusDiab), проводимого Институтом сердца и диабета Бейкера. В данных исследования содержится информация о потреблении фруктов и фруктовых соков, взятая из опросников, а также о развитии диабета среди участников в последующие пять лет.
Результаты анализа показали, что у участников, которые ели больше цельных фруктов, шансы заболеть диабетом через пять лет были значительно ниже. Для фруктовых соков такой связи авторы не выявили.
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"Мы обнаружили, что люди, которые потребляли около двух порций фруктов в день, имели на 36 процентов меньший риск развития диабета второго типа в течение следующих пяти лет, чем те, кто потреблял менее половины порции фруктов в день, — приводятся в пресс-релизе Эндокринологического общества слова руководителя исследования доктора Никола Бондонно (Nicola Bondonno) из Института исследований питания Университета Эдит Коуэн. — Более высокая чувствительность к инсулину и более низкий риск диабета наблюдались только у людей, которые употребляли фрукты, а не фруктовый сок. Вероятно, это связано с тем, что сок, как правило, содержит намного больше сахара и меньше клетчатки, чем цельные фрукты".
Исследователи обнаружили четкую связь между потреблением фруктов и маркерами чувствительности к инсулину, а это означает, что людям, потребляющим больше фруктов, приходится вырабатывать меньше инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы в крови.
"Это важно, потому что гиперинсулинемия — высокий уровень циркулирующего инсулина — может повредить кровеносные сосуды и приводит не только к диабету, но и к гипертонии, ожирению и сердечным заболеваниям", — говорит Бондонно.
Авторы отмечают, что до сих пор неясно, как именно фрукты влияют на чувствительность к инсулину, но, вероятно, это влияние многостороннее. Особенно полезны в этом плане фрукты и овощи, содержащие флавоноиды.
"Помимо высокого содержания витаминов и минералов, фрукты являются отличным источником фитохимических веществ, которые могут повышать чувствительность к инсулину, и клетчатки, которая помогает регулировать выброс сахара в кровь, а также помогает людям дольше чувствовать сытость. Кроме того, большинство фруктов обычно имеют низкий гликемический индекс, что означает, что сахар фрукта переваривается и усваивается организмом медленнее. Эти результаты показывают, что здоровая диета и образ жизни, включающий потребление цельных фруктов, — отличная стратегия для снижения риска развития диабета второго типа", — заключает ученый.
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