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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/foster-1735251485.html
Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах - РИА Новости, 02.06.2021
Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер получит Почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в июле, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:17
2021-06-02T14:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
джоди фостер
джейн фонда
каннский кинофестиваль
спайк ли
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ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер получит Почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в июле, сообщили организаторы мероприятия.Отмечается, что Фостер будет почетным гостем церемонии открытия фестиваля 6 июля."Джоди Фостер получит Почетную пальмовую ветвь фестиваля в знак признания ее блестящего творческого пути, уникальных личных качеств как человека со скромной, но твердой приверженностью решению некоторых важных вопросов нашего времени", - говорится в сообщении на сайте фестиваля. Актриса, как указывают организаторы, получит ветвь вслед за другими известными актерами и режиссерами - награда ранее вручалась Жанне Моро, Джейн Фонде, Жан-Полю Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Алэну Делону и другим. Смотр мирового кино в Канне в этом году должен пройти с 6 по 17 июля. Американский режиссер Спайк Ли будет главой жюри фестиваля.
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кино и сериалы, новости культуры, джоди фостер, джейн фонда, каннский кинофестиваль, спайк ли

Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

14:17 02.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДжоди Фостер
Джоди Фостер - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер получит Почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в июле, сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что Фостер будет почетным гостем церемонии открытия фестиваля 6 июля.
"Джоди Фостер получит Почетную пальмовую ветвь фестиваля в знак признания ее блестящего творческого пути, уникальных личных качеств как человека со скромной, но твердой приверженностью решению некоторых важных вопросов нашего времени", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.
Актриса, как указывают организаторы, получит ветвь вслед за другими известными актерами и режиссерами - награда ранее вручалась Жанне Моро, Джейн Фонде, Жан-Полю Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Алэну Делону и другим.
Смотр мирового кино в Канне в этом году должен пройти с 6 по 17 июля. Американский режиссер Спайк Ли будет главой жюри фестиваля.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжоди ФостерДжейн ФондаКаннский кинофестивальСпайк Ли
 
 
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