https://ria.ru/20210602/foster-1735251485.html

Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах - РИА Новости, 02.06.2021

Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер получит Почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в июле, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:17

2021-06-02T14:17

2021-06-02T14:17

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ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер получит Почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в июле, сообщили организаторы мероприятия.Отмечается, что Фостер будет почетным гостем церемонии открытия фестиваля 6 июля."Джоди Фостер получит Почетную пальмовую ветвь фестиваля в знак признания ее блестящего творческого пути, уникальных личных качеств как человека со скромной, но твердой приверженностью решению некоторых важных вопросов нашего времени", - говорится в сообщении на сайте фестиваля. Актриса, как указывают организаторы, получит ветвь вслед за другими известными актерами и режиссерами - награда ранее вручалась Жанне Моро, Джейн Фонде, Жан-Полю Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Алэну Делону и другим. Смотр мирового кино в Канне в этом году должен пройти с 6 по 17 июля. Американский режиссер Спайк Ли будет главой жюри фестиваля.

https://ria.ru/20210316/kann-1601530782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джоди фостер, джейн фонда, каннский кинофестиваль, спайк ли