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Полиция опровергла информацию об агрессивных азербайджанцах в Сибири

Полиция опровергла информацию об агрессивных азербайджанцах в Сибири - РИА Новости, 02.06.2021

Полиция опровергла информацию об агрессивных азербайджанцах в Сибири

Полиция называет фейком информацию о десятках агрессивных азербайджанцев, якобы приезжавших в новосибирский поселок Мошково, где после случайного выстрела... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:28

2021-06-02T13:28

2021-06-02T13:52

гумвд

новосибирская область

мошковский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Полиция называет фейком информацию о десятках агрессивных азербайджанцев, якобы приезжавших в новосибирский поселок Мошково, где после случайного выстрела полицейского погиб член их диаспоры, сообщает в среду региональный главк МВД РФ.В главке пояснили, что в ряде СМИ распространилась информация, что в Мошково приезжали 60 вооруженных азербайджанцев, якобы окруживших больницу, где умер молодой человек, и местное отделение полиции. По утверждениям прессы, незваные гости угрожали полицейским."Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов", - говорится в релизе.Как сообщалось, 28 мая инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца случайно выстрелил тому в голову, когда он пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, полицейский заключен в СИЗО.

https://ria.ru/20210530/rassledovanie-1734811687.html

новосибирская область

мошковский район

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Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 2021-06-02T13:28 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гумвд, новосибирская область, мошковский район, происшествия