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Полиция опровергла информацию об агрессивных азербайджанцах в Сибири
Полиция опровергла информацию об агрессивных азербайджанцах в Сибири - РИА Новости, 02.06.2021
Полиция опровергла информацию об агрессивных азербайджанцах в Сибири
Полиция называет фейком информацию о десятках агрессивных азербайджанцев, якобы приезжавших в новосибирский поселок Мошково, где после случайного выстрела... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:28
2021-06-02T13:28
2021-06-02T13:52
гумвд
новосибирская область
мошковский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Полиция называет фейком информацию о десятках агрессивных азербайджанцев, якобы приезжавших в новосибирский поселок Мошково, где после случайного выстрела полицейского погиб член их диаспоры, сообщает в среду региональный главк МВД РФ.В главке пояснили, что в ряде СМИ распространилась информация, что в Мошково приезжали 60 вооруженных азербайджанцев, якобы окруживших больницу, где умер молодой человек, и местное отделение полиции. По утверждениям прессы, незваные гости угрожали полицейским."Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов", - говорится в релизе.Как сообщалось, 28 мая инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца случайно выстрелил тому в голову, когда он пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, полицейский заключен в СИЗО.
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новосибирская область
мошковский район
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Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента
Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
2021-06-02T13:28
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РИА Новости
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гумвд, новосибирская область, мошковский район, происшествия
НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Полиция называет фейком информацию о десятках агрессивных азербайджанцев, якобы приезжавших в новосибирский поселок Мошково, где после случайного выстрела полицейского погиб член их диаспоры, сообщает в среду региональный главк МВД РФ.
В главке пояснили, что в ряде СМИ распространилась информация, что в Мошково приезжали 60 вооруженных азербайджанцев, якобы окруживших больницу, где умер молодой человек, и местное отделение полиции. По утверждениям прессы, незваные гости угрожали полицейским.
"Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов", - говорится в релизе.
Как сообщалось, 28 мая инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца случайно выстрелил тому в голову, когда он пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, полицейский заключен в СИЗО.