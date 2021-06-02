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https://ria.ru/20210602/evromaydan-1735327995.html
Азаров назвал Евромайдан госпереворотом под контролем США
Азаров назвал Евромайдан госпереворотом под контролем США - РИА Новости, 02.06.2021
Азаров назвал Евромайдан госпереворотом под контролем США
При посольстве США на Украине во время событий конца 2013 - начала 2014 года существовала группа, которая координировала все действия по свержению законной... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:53
2021-06-02T19:53
россия
василий небензя
совет безопасности оон
евросоюз
виктор янукович
николай азаров (политик)
оон
сша
киев
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ООН, 2 июн – РИА Новости. При посольстве США на Украине во время событий конца 2013 - начала 2014 года существовала группа, которая координировала все действия по свержению законной украинской власти, заявил на неофициальном заседании СБ ООН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.В среду проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное событиям на Майдане и их последствиям на Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече."История примерно начинается с 2000-го года, когда западные страны, западные спецслужбы стали создавать у нас неонацистские, экстремистские группировки. Группировки впервые себя проявили в декабре 2004 года, когда на Украине осуществлялась проводимая по рецептам Запада "цветная революция", так называемая оранжевая революция, когда эти группировки попытались захватить здание правительства, здание Верховного суда, и только благодаря нашей работе нам удалось остановить кровопролитие", - рассказал Азаров.Он указал, что кровопролитие в феврале 2014 года было спланировано. Тогда, как отметил Азаров, "реализовалась идея западных спецслужб устранить то руководство Украины, которое проводило равновекторную политику взаимодействия со странами бывшего Советского Союза", которые являлись естественными партнерами для Киева, и со странами ЕС, с которыми Украина вела переговоры о подписании соглашения об ассоциации.По его словам, тогдашние украинские власти знали, что в стране и за ее пределами готовятся неонацистские группировки и боевики и знали, "что они готовятся к событиям 2015 года, когда предстояли очередные выборы президента Украины"."Наши спецслужбы имели свою агентуру на Майдане и докладывали руководству страны о замыслах официальной части Майдана, хотя при американском посольстве существовала группа, которая координировала все основные действия по свержению законно избранной власти", - заявил Азаров.Прежде всего, по его словам, эти действия заключались в постоянном подержании накала обстановки."То есть это сакральные жертвы, якобы похищение активистов Майдана, это провокация, связанная с убийством активистов Майдана. Власть никакого отношения не имела к этому. Использовались все средства нападения на правительственные здания, на работников охраны порядка", - указал он.Экс-премьер подчеркнул, что стало ясно, что власти обязаны применять все необходимые средства по защите государственного строя. "В это время к нам стали обращаться руководители западных государств, Америки, посольства призывали нас использовать метод переговоров, ни в коем случае не применять силу и пойти по пути компромисса, хотя было очевидно, что речь идет о попытке государственного переворота", - заключил он.Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210219/evromaydan-1598171848.html
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россия, василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, виктор янукович, николай азаров (политик), оон, сша, киев, в мире

Азаров назвал Евромайдан госпереворотом под контролем США

19:53 02.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ООН, 2 июн – РИА Новости. При посольстве США на Украине во время событий конца 2013 - начала 2014 года существовала группа, которая координировала все действия по свержению законной украинской власти, заявил на неофициальном заседании СБ ООН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
В среду проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное событиям на Майдане и их последствиям на Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 14:26
Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране
"История примерно начинается с 2000-го года, когда западные страны, западные спецслужбы стали создавать у нас неонацистские, экстремистские группировки. Группировки впервые себя проявили в декабре 2004 года, когда на Украине осуществлялась проводимая по рецептам Запада "цветная революция", так называемая оранжевая революция, когда эти группировки попытались захватить здание правительства, здание Верховного суда, и только благодаря нашей работе нам удалось остановить кровопролитие", - рассказал Азаров.
Он указал, что кровопролитие в феврале 2014 года было спланировано. Тогда, как отметил Азаров, "реализовалась идея западных спецслужб устранить то руководство Украины, которое проводило равновекторную политику взаимодействия со странами бывшего Советского Союза", которые являлись естественными партнерами для Киева, и со странами ЕС, с которыми Украина вела переговоры о подписании соглашения об ассоциации.
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По его словам, тогдашние украинские власти знали, что в стране и за ее пределами готовятся неонацистские группировки и боевики и знали, "что они готовятся к событиям 2015 года, когда предстояли очередные выборы президента Украины".
"Наши спецслужбы имели свою агентуру на Майдане и докладывали руководству страны о замыслах официальной части Майдана, хотя при американском посольстве существовала группа, которая координировала все основные действия по свержению законно избранной власти", - заявил Азаров.
Прежде всего, по его словам, эти действия заключались в постоянном подержании накала обстановки.
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"То есть это сакральные жертвы, якобы похищение активистов Майдана, это провокация, связанная с убийством активистов Майдана. Власть никакого отношения не имела к этому. Использовались все средства нападения на правительственные здания, на работников охраны порядка", - указал он.
Экс-премьер подчеркнул, что стало ясно, что власти обязаны применять все необходимые средства по защите государственного строя. "В это время к нам стали обращаться руководители западных государств, Америки, посольства призывали нас использовать метод переговоров, ни в коем случае не применять силу и пойти по пути компромисса, хотя было очевидно, что речь идет о попытке государственного переворота", - заключил он.
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Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзВиктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)ООНСШАКиевВ мире
 
 
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