https://ria.ru/20210602/evro-1735244042.html

Официальный курс евро на четверг вырос на девять копеек

Официальный курс евро на четверг вырос на девять копеек - РИА Новости, 02.06.2021

Официальный курс евро на четверг вырос на девять копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,37 копейки - до 89,6895 рубля, курс доллара - на 25,68 копейки, до 73,4979 рубля,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:35

2021-06-02T13:35

2021-06-02T13:35

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,37 копейки - до 89,6895 рубля, курс доллара - на 25,68 копейки, до 73,4979 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 18,3 копейки, составив 80,7841 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика