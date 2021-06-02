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Официальный курс евро на четверг вырос на девять копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на девять копеек - РИА Новости, 02.06.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на девять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,37 копейки - до 89,6895 рубля, курс доллара - на 25,68 копейки, до 73,4979 рубля,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:35
2021-06-02T13:35
2021-06-02T13:35
россия
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экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,37 копейки - до 89,6895 рубля, курс доллара - на 25,68 копейки, до 73,4979 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 18,3 копейки, составив 80,7841 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика