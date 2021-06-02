https://ria.ru/20210602/dudnikov-1735302205.html

Российский консул посетил Дудникова в белорусском СИЗО

Российский консул посетил Дудникова в белорусском СИЗО - РИА Новости, 02.06.2021

Российский консул посетил Дудникова в белорусском СИЗО

Российский консул посетил в минском СИЗО гражданина РФ Егора Дудникова, он чувствует себя нормально и на условия содержания не жалуется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:23

2021-06-02T17:23

2021-06-02T17:37

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Российский консул посетил в минском СИЗО гражданина РФ Егора Дудникова, он чувствует себя нормально и на условия содержания не жалуется, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев.Ранее Маскалев сообщал, что белорусские власти дали разрешение на консульский доступ к Дудникову, консул рассчитывал посетить его в среду.Он добавил, что "ведется работа по выяснению всех обстоятельств этого дела".Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске, на съемной квартире у него провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Молодому человеку предъявили обвинение по статье УК "Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы. Мать Дудникова 30 мая сообщала РИА Новости, что он помещен под стражу на два месяца, по ее данным, пока ни консул российского посольства, ни адвокат с ним не встречались. По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210531/provokatsii-1734864125.html

https://ria.ru/20210102/poroshenko-1591826518.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, происшествия, россия, белоруссия, в мире