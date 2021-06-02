https://ria.ru/20210602/dudnikov-1735300694.html

Адвокат Дудникова направил жалобу на задержание подзащитного

Адвокат Дудникова направил жалобу на задержание подзащитного - РИА Новости, 02.06.2021

Адвокат Дудникова направил жалобу на задержание подзащитного

Адвокат находящегося в СИЗО Минска россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что направил жалобу на задержание своего подзащитного. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:18

2021-06-02T17:18

2021-06-02T17:42

егор дудников

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минск

белоруссия

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Адвокат находящегося в СИЗО Минска россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что направил жалобу на задержание своего подзащитного.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.Он добавил, что рассматривается вопрос о целесообразности обжалования меры пресечения - содержания под стражей."Жалобы почтой направлены… В Следственный комитет от имени адвоката направляется жалоба на задержание", - сказал Гашинский.По его словам, жалоба на давление со стороны правоохранительных органов будет подана от имени подзащитного, поэтому направляется в СИЗО, чтобы клиент ознакомился с ее текстом, подписал и уже направил подписанную жалобу через администрацию СИЗО.Гашинский отметил, что по результатам рассмотрения жалобы на задержание будут предприниматься действия по обжалованию меры пресечения.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210601/dostup-1735144107.html

https://ria.ru/20210601/sapega-1735137043.html

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егор дудников, россия, минск, белоруссия, в мире