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Культура
https://ria.ru/20210602/druzya-1735126178.html
Спецвыпуск "Друзей" установил рекорд по просмотрам в Сети за неделю
Спецвыпуск "Друзей" установил рекорд по просмотрам в Сети за неделю - РИА Новости, 02.06.2021
Спецвыпуск "Друзей" установил рекорд по просмотрам в Сети за неделю
Специальный выпуск легендарного ситкома "Друзья" побил рекорд просмотров на Amediateka, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T04:12
2021-06-02T08:45
культура
мэттью перри
дэвид швиммер
мэтт леблан
кино и сериалы
новости культуры
кортни кокс
"друзья" (сериал)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специальный выпуск легендарного ситкома "Друзья" побил рекорд просмотров на Amediateka, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса.Эпизод под названием "Друзья. Воссоединение" вышел 27 мая и занял в рейтинге Amediateka первое место как за прошедший уикенд, так и за неделю с 24 по 30 мая. При этом он обогнал такие хиты, как "Игра престолов", "Мейр из Исттауна" и "Секс в большом городе". C 27 по 30 мая его посмотрели более 60 процентов подписчиков, причем за это время на сервисе зарегистрировалось в два раза больше новых пользователей, чем в среднем за месяц."В США "Друзья: Воссоединение" также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29 процентов всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4 процента составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35-54 лет", — добавили в пресс-службе Amediateka.Комедийный телесериал "Друзья" снимался с 1994 по 2004 год и с большим успехом шел в разных странах мира, в том числе в России. Всего за десять сезонов было снято 236 серий.Спецэпизод "Друзья: Воссоединение" сняли без заранее подготовленного сценария, в нем приняли участие звезды сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. На iMDb его оценка на сегодня составляет 8,4, на портале RottenTomatoes — 69 процентов от критиков и 81 — от аудитории."В США "Друзья: Воссоединение" также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29 процентов всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4 процента составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35–54 лет", - уточнили в пресс-службе.
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мэттью перри, дэвид швиммер, мэтт леблан, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс, "друзья" (сериал), лиза кудроу, дженнифер энистон

Спецвыпуск "Друзей" установил рекорд по просмотрам в Сети за неделю

04:12 02.06.2021 (обновлено: 08:45 02.06.2021)
 
© HBO Max (2012)Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
© HBO Max (2012)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специальный выпуск легендарного ситкома "Друзья" побил рекорд просмотров на Amediateka, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса.
Эпизод под названием "Друзья. Воссоединение" вышел 27 мая и занял в рейтинге Amediateka первое место как за прошедший уикенд, так и за неделю с 24 по 30 мая. При этом он обогнал такие хиты, как "Игра престолов", "Мейр из Исттауна" и "Секс в большом городе". C 27 по 30 мая его посмотрели более 60 процентов подписчиков, причем за это время на сервисе зарегистрировалось в два раза больше новых пользователей, чем в среднем за месяц.
Постер из сериала Друзья
22 сентября 2019, 07:00Культура
"Друзьям" опять 25
"В США "Друзья: Воссоединение" также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29 процентов всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4 процента составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35-54 лет", — добавили в пресс-службе Amediateka.
Комедийный телесериал "Друзья" снимался с 1994 по 2004 год и с большим успехом шел в разных странах мира, в том числе в России. Всего за десять сезонов было снято 236 серий.
Спецэпизод "Друзья: Воссоединение" сняли без заранее подготовленного сценария, в нем приняли участие звезды сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. На iMDb его оценка на сегодня составляет 8,4, на портале RottenTomatoes — 69 процентов от критиков и 81 — от аудитории.
"В США "Друзья: Воссоединение" также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29 процентов всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4 процента составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35–54 лет", - уточнили в пресс-службе.
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 12:17Культура
"Друзья" вернулись и вспомнили былое: вышла новая серия легендарного шоу
 
КультураМэттью ПерриДэвид ШвиммерМэтт ЛебланКино и сериалыНовости культурыКортни Кокс"Друзья" (сериал)Лиза КудроуДженнифер Энистон
 
 
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