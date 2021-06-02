https://ria.ru/20210602/druzya-1735126178.html

Спецвыпуск "Друзей" установил рекорд по просмотрам в Сети за неделю

Спецвыпуск "Друзей" установил рекорд по просмотрам в Сети за неделю - РИА Новости, 02.06.2021

Спецвыпуск "Друзей" установил рекорд по просмотрам в Сети за неделю

Специальный выпуск легендарного ситкома "Друзья" побил рекорд просмотров на Amediateka, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T04:12

2021-06-02T04:12

2021-06-02T08:45

культура

мэттью перри

дэвид швиммер

мэтт леблан

кино и сериалы

новости культуры

кортни кокс

"друзья" (сериал)

лиза кудроу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734378926_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0b20870e9af6c4b35e999ab6523ce901.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специальный выпуск легендарного ситкома "Друзья" побил рекорд просмотров на Amediateka, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса.Эпизод под названием "Друзья. Воссоединение" вышел 27 мая и занял в рейтинге Amediateka первое место как за прошедший уикенд, так и за неделю с 24 по 30 мая. При этом он обогнал такие хиты, как "Игра престолов", "Мейр из Исттауна" и "Секс в большом городе". C 27 по 30 мая его посмотрели более 60 процентов подписчиков, причем за это время на сервисе зарегистрировалось в два раза больше новых пользователей, чем в среднем за месяц."В США "Друзья: Воссоединение" также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29 процентов всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4 процента составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35-54 лет", — добавили в пресс-службе Amediateka.Комедийный телесериал "Друзья" снимался с 1994 по 2004 год и с большим успехом шел в разных странах мира, в том числе в России. Всего за десять сезонов было снято 236 серий.Спецэпизод "Друзья: Воссоединение" сняли без заранее подготовленного сценария, в нем приняли участие звезды сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. На iMDb его оценка на сегодня составляет 8,4, на портале RottenTomatoes — 69 процентов от критиков и 81 — от аудитории."В США "Друзья: Воссоединение" также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29 процентов всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4 процента составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35–54 лет", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20190922/1558962067.html

https://ria.ru/20210527/druzya-1734382117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэттью перри, дэвид швиммер, мэтт леблан, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс, "друзья" (сериал), лиза кудроу, дженнифер энистон