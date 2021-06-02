В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска, заявил в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.
Ранее советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что если власти Белоруссии допустят к арестованному основателю Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роману Протасевичу представителей ЛНР, то Минск больше не сможет быть площадкой переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Украинские власти ставят продолжение очных встреч контактной группы в зависимость от вопросов, не связанных с минскими соглашениями. Так, официальный спикер украинской делегации озвучил новый ультиматум: если белорусские власти допустят к Протасевичу представителей республик, то Лукашенко больше не сможет быть посредником, а Минск - площадкой для переговоров", - написал Московский в Telegram-канале.
Он напомнил, что Протасевич не имеет никакого отношения к минскому процессу, а "озвученное господином Арестовичем условие демонстрирует желание украинской власти не допустить возобновления очных встреч с представителями республик" в Минске.
"Путем подобных нелепых заявлений украинская сторона лишь усугубляет переговорный кризис, продолжая жертвовать миром в Донбассе в угоду удовлетворения интересов западных партнеров", - добавил Московский.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.