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В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы
В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы - РИА Новости, 02.06.2021
В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы
Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска, заявил в среду пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T20:19
2021-06-02T20:19
роман протасевич
владислав московский
алексей арестович
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
белоруссия
украина
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска, заявил в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.Ранее советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что если власти Белоруссии допустят к арестованному основателю Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роману Протасевичу представителей ЛНР, то Минск больше не сможет быть площадкой переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.Он напомнил, что Протасевич не имеет никакого отношения к минскому процессу, а "озвученное господином Арестовичем условие демонстрирует желание украинской власти не допустить возобновления очных встреч с представителями республик" в Минске."Путем подобных нелепых заявлений украинская сторона лишь усугубляет переговорный кризис, продолжая жертвовать миром в Донбассе в угоду удовлетворения интересов западных партнеров", - добавил Московский.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210602/donbass-1735321414.html
https://ria.ru/20210601/peregovory-1735138228.html
россия
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роман протасевич, владислав московский, алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, белоруссия, украина, в мире

В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы

20:19 02.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска, заявил в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.
Ранее советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что если власти Белоруссии допустят к арестованному основателю Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роману Протасевичу представителей ЛНР, то Минск больше не сможет быть площадкой переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Украинские власти ставят продолжение очных встреч контактной группы в зависимость от вопросов, не связанных с минскими соглашениями. Так, официальный спикер украинской делегации озвучил новый ультиматум: если белорусские власти допустят к Протасевичу представителей республик, то Лукашенко больше не сможет быть посредником, а Минск - площадкой для переговоров", - написал Московский в Telegram-канале.

Он напомнил, что Протасевич не имеет никакого отношения к минскому процессу, а "озвученное господином Арестовичем условие демонстрирует желание украинской власти не допустить возобновления очных встреч с представителями республик" в Минске.
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"Путем подобных нелепых заявлений украинская сторона лишь усугубляет переговорный кризис, продолжая жертвовать миром в Донбассе в угоду удовлетворения интересов западных партнеров", - добавил Московский.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Роман ПротасевичВладислав МосковскийАлексей АрестовичРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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