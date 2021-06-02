https://ria.ru/20210602/donbass-1735331301.html

В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы

В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы - РИА Новости, 02.06.2021

В ДНР обвинили Киев в препятствовании очным встречам контактной группы

Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска, заявил в среду пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T20:19

2021-06-02T20:19

2021-06-02T20:19

роман протасевич

владислав московский

алексей арестович

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

белоруссия

украина

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска, заявил в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.Ранее советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что если власти Белоруссии допустят к арестованному основателю Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роману Протасевичу представителей ЛНР, то Минск больше не сможет быть площадкой переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.Он напомнил, что Протасевич не имеет никакого отношения к минскому процессу, а "озвученное господином Арестовичем условие демонстрирует желание украинской власти не допустить возобновления очных встреч с представителями республик" в Минске."Путем подобных нелепых заявлений украинская сторона лишь усугубляет переговорный кризис, продолжая жертвовать миром в Донбассе в угоду удовлетворения интересов западных партнеров", - добавил Московский.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210602/donbass-1735321414.html

https://ria.ru/20210601/peregovory-1735138228.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

белоруссия

украина

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