Козак рассказал, как деньги Порошенко и Коломойского помогают Донбассу
17:50 02.06.2021 (обновлено: 19:24 02.06.2021)
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, как деньги украинских олигархов помогают Донбассу.
"Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России", — заявил он.
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Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает гуманитарную поддержку Донбассу, в чем открыто признается.
"Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги", — сказал он.
Также замглавы администрации президента отметил, что объем товарооборота, несмотря на введенные администрациями Порошенко и Зеленского санкции, составляет около 11 миллиардов долларов. В частности, по экспорту из России только в 2020 году было куплено товаров, услуг на 6,7 миллиарда долларов, а из Украины — на четыре миллиарда.
В феврале этого года ситуация обострилась — возросло число обстрелов, ужесточились столкновения. Руководство ВСУ заявляло о возможности силового решения конфликта.