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Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты
Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты - РИА Новости, 02.06.2021
Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты
Порядка 1,2 миллиона детей, которых воспитывает один родитель, должны будут получить социальные выплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:35
2021-06-02T15:35
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона детей, которых воспитывает один родитель, должны будут получить социальные выплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Новая выплата, которая стартует с 1 июля, будет распространяться на детей от 8 до 17 лет из нуждающихся семей с единственным родителем."Мы предполагаем, что на эти цели в 2021 году будет направлено 45,5 миллиарда рублей, и потом в 2022 -2023 годах - более 90 миллиардов рублей, но эта цифра еще требует определенного подтверждения... Всего мы предполагаем, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей", - сказала Голикова в ходе совещания главы государства с кабмином.Она отметила, что детей, которых воспитывают единственные родители, в России насчитывается 767 тысяч человек, но среди них есть 70 тысяч, у которых умерли оба родителя и которых воспитывают опекуны или близкие родственники."В вашем поручении сейчас этой категории нет. Но мы бы хотели обратиться к вам, поскольку они еще более нуждающиеся, отнести эту категорию к получателям той выплаты, которую вы обозначили в своем послании", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20210602/golikova-1735270273.html
https://ria.ru/20210531/alimenty-1735012863.html
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россия, татьяна голикова, общество

Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты

15:35 02.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона детей, которых воспитывает один родитель, должны будут получить социальные выплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Новая выплата, которая стартует с 1 июля, будет распространяться на детей от 8 до 17 лет из нуждающихся семей с единственным родителем.
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"Мы предполагаем, что на эти цели в 2021 году будет направлено 45,5 миллиарда рублей, и потом в 2022 -2023 годах - более 90 миллиардов рублей, но эта цифра еще требует определенного подтверждения... Всего мы предполагаем, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей", - сказала Голикова в ходе совещания главы государства с кабмином.
Она отметила, что детей, которых воспитывают единственные родители, в России насчитывается 767 тысяч человек, но среди них есть 70 тысяч, у которых умерли оба родителя и которых воспитывают опекуны или близкие родственники.
"В вашем поручении сейчас этой категории нет. Но мы бы хотели обратиться к вам, поскольку они еще более нуждающиеся, отнести эту категорию к получателям той выплаты, которую вы обозначили в своем послании", - добавила Голикова.
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