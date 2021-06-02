https://ria.ru/20210602/deti-1735271913.html

Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты

Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты - РИА Новости, 02.06.2021

Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты

Порядка 1,2 миллиона детей, которых воспитывает один родитель, должны будут получить социальные выплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:35

2021-06-02T15:35

2021-06-02T15:35

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона детей, которых воспитывает один родитель, должны будут получить социальные выплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Новая выплата, которая стартует с 1 июля, будет распространяться на детей от 8 до 17 лет из нуждающихся семей с единственным родителем."Мы предполагаем, что на эти цели в 2021 году будет направлено 45,5 миллиарда рублей, и потом в 2022 -2023 годах - более 90 миллиардов рублей, но эта цифра еще требует определенного подтверждения... Всего мы предполагаем, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей", - сказала Голикова в ходе совещания главы государства с кабмином.Она отметила, что детей, которых воспитывают единственные родители, в России насчитывается 767 тысяч человек, но среди них есть 70 тысяч, у которых умерли оба родителя и которых воспитывают опекуны или близкие родственники."В вашем поручении сейчас этой категории нет. Но мы бы хотели обратиться к вам, поскольку они еще более нуждающиеся, отнести эту категорию к получателям той выплаты, которую вы обозначили в своем послании", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20210602/golikova-1735270273.html

https://ria.ru/20210531/alimenty-1735012863.html

россия

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россия, татьяна голикова, общество