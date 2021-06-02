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Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет - РИА Новости, 02.06.2021
Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи. Без накоплений вы беззащитны и перед работодателем, и перед... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:16
2021-06-02T09:15
егор клопенко
klopenko group
россия
инвестиции
сша
зарплата
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи. Без накоплений вы беззащитны и перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами. Об этом рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.По его словам, необходимо откладывать определенную сумму со своих доходов, пусть и незначительную. Эксперт посоветовал удерживать на накопления пять-десять процентов сразу при поступлении любого дохода.Кроме этого, Клопенко рекомендует открыть брокерский счет и инвестировать: например, в десять-двадцать акций голубых фишек, ПИФ, индексные фонды или государственные облигации. Финансист напомнил, что важно диверсифицировать сбережения: часть средств хранить в рублях (или в российских ценных бумагах), часть — держать в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть — вложить в евро или также в иностранных ценных бумагах.
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егор клопенко, klopenko group, россия, инвестиции, сша, зарплата, деньги, общество, экономика

Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет

01:16 02.06.2021 (обновлено: 09:15 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи. Без накоплений вы беззащитны и перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами. Об этом рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

"Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Несмотря на то что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым", — подчеркнул он.

По его словам, необходимо откладывать определенную сумму со своих доходов, пусть и незначительную. Эксперт посоветовал удерживать на накопления пять-десять процентов сразу при поступлении любого дохода.
Кроме этого, Клопенко рекомендует открыть брокерский счет и инвестировать: например, в десять-двадцать акций голубых фишек, ПИФ, индексные фонды или государственные облигации. Финансист напомнил, что важно диверсифицировать сбережения: часть средств хранить в рублях (или в российских ценных бумагах), часть — держать в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть — вложить в евро или также в иностранных ценных бумагах.
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Егор КлопенкоKlopenko GroupРоссияИнвестицииСШАЗарплатаДеньгиОбществоЭкономика
 
 
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