https://ria.ru/20210602/dengi-1735176243.html

Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет

Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет - РИА Новости, 02.06.2021

Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет

Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи. Без накоплений вы беззащитны и перед работодателем, и перед... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T01:16

2021-06-02T01:16

2021-06-02T09:15

егор клопенко

klopenko group

россия

инвестиции

сша

зарплата

деньги

общество

экономика

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи. Без накоплений вы беззащитны и перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами. Об этом рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.По его словам, необходимо откладывать определенную сумму со своих доходов, пусть и незначительную. Эксперт посоветовал удерживать на накопления пять-десять процентов сразу при поступлении любого дохода.Кроме этого, Клопенко рекомендует открыть брокерский счет и инвестировать: например, в десять-двадцать акций голубых фишек, ПИФ, индексные фонды или государственные облигации. Финансист напомнил, что важно диверсифицировать сбережения: часть средств хранить в рублях (или в российских ценных бумагах), часть — держать в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть — вложить в евро или также в иностранных ценных бумагах.

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егор клопенко, klopenko group, россия, инвестиции, сша, зарплата, деньги, общество, экономика