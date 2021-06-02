https://ria.ru/20210602/dengi-1735176243.html
Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет - РИА Новости, 02.06.2021
Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи. Без накоплений вы беззащитны и перед работодателем, и перед... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:16
2021-06-02T01:16
2021-06-02T09:15
егор клопенко
klopenko group
россия
инвестиции
сша
зарплата
деньги
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи. Без накоплений вы беззащитны и перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами. Об этом рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.По его словам, необходимо откладывать определенную сумму со своих доходов, пусть и незначительную. Эксперт посоветовал удерживать на накопления пять-десять процентов сразу при поступлении любого дохода.Кроме этого, Клопенко рекомендует открыть брокерский счет и инвестировать: например, в десять-двадцать акций голубых фишек, ПИФ, индексные фонды или государственные облигации. Финансист напомнил, что важно диверсифицировать сбережения: часть средств хранить в рублях (или в российских ценных бумагах), часть — держать в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть — вложить в евро или также в иностранных ценных бумагах.
https://ria.ru/20210523/bednost-1733499270.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор клопенко, klopenko group, россия, инвестиции, сша, зарплата, деньги, общество, экономика