https://ria.ru/20210602/dannye-1735185019.html

Названа сумма, которую россияне могли бы получить от продажи своих данных

Названа сумма, которую россияне могли бы получить от продажи своих данных - РИА Новости, 02.06.2021

Названа сумма, которую россияне могли бы получить от продажи своих данных

Собственники автомобилей в России могли бы зарабатывать на продаже своих данных, за рубежом в среднем пакет данных стоит 5 евро, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T06:13

2021-06-02T06:13

2021-06-02T06:13

петербургский международный экономический форум

россия

нп "глонасс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр гурко

европа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4a04b5010b5f590e40a65f9cb5f45833.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Собственники автомобилей в России могли бы зарабатывать на продаже своих данных, за рубежом в среднем пакет данных стоит 5 евро, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко.По его словам, сейчас люди дают неинформированное согласие на использование данных, которые генерируются их собственностью. В итоге собственник не знает, куда они уходят и как используются. Этот актив безвозмездно передается автопроизводителю или другому лицу.Сейчас "Автонет" создает инструмент под названием "Биржа данных". С помощью биржи люди смогут распоряжаться своими активами и зарабатывать на данных.Покупателем данных может выступать, например, автодилер или страховая компания, добавил Гурко. Они оценивают, сколько они готовы заплатить за эти данные, чтобы потом превратить их в сервис. Но полезную стоимость данных в итоге определяет покупатель. Например, если данные используются, чтобы предложить скидку на каско, то стоимость данных соизмеряется со стоимостью сервиса, который предлагают.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/dannye-1735156122.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нп "глонасс", петербургский международный экономический форум (фонд), александр гурко, европа, экономика