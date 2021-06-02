https://ria.ru/20210602/dannye-1735185019.html
Названа сумма, которую россияне могли бы получить от продажи своих данных
Названа сумма, которую россияне могли бы получить от продажи своих данных - РИА Новости, 02.06.2021
Названа сумма, которую россияне могли бы получить от продажи своих данных
Собственники автомобилей в России могли бы зарабатывать на продаже своих данных, за рубежом в среднем пакет данных стоит 5 евро, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T06:13
2021-06-02T06:13
2021-06-02T06:13
петербургский международный экономический форум
россия
нп "глонасс"
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр гурко
европа
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Собственники автомобилей в России могли бы зарабатывать на продаже своих данных, за рубежом в среднем пакет данных стоит 5 евро, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко.По его словам, сейчас люди дают неинформированное согласие на использование данных, которые генерируются их собственностью. В итоге собственник не знает, куда они уходят и как используются. Этот актив безвозмездно передается автопроизводителю или другому лицу.Сейчас "Автонет" создает инструмент под названием "Биржа данных". С помощью биржи люди смогут распоряжаться своими активами и зарабатывать на данных.Покупателем данных может выступать, например, автодилер или страховая компания, добавил Гурко. Они оценивают, сколько они готовы заплатить за эти данные, чтобы потом превратить их в сервис. Но полезную стоимость данных в итоге определяет покупатель. Например, если данные используются, чтобы предложить скидку на каско, то стоимость данных соизмеряется со стоимостью сервиса, который предлагают.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нп "глонасс", петербургский международный экономический форум (фонд), александр гурко, европа, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости.
Собственники автомобилей в России
могли бы зарабатывать на продаже своих данных, за рубежом в среднем пакет данных стоит 5 евро, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ
сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко
.
По его словам, сейчас люди дают неинформированное согласие на использование данных, которые генерируются их собственностью. В итоге собственник не знает, куда они уходят и как используются. Этот актив безвозмездно передается автопроизводителю или другому лицу.
"Мы считаем, что важно закрепить права на данные, которые генерирует автомобиль, за собственниками автомобилей. Нужно объяснить людям, что данные являются товаром, который можно продать или обменять. <...> Если брать зарубежный опыт, хотя все зависит от объема и набора данных, в среднем - 5 евро за пакет данных", - рассказал агентству Гурко.
Сейчас "Автонет" создает инструмент под названием "Биржа данных". С помощью биржи люди смогут распоряжаться своими активами и зарабатывать на данных.
Покупателем данных может выступать, например, автодилер или страховая компания, добавил Гурко. Они оценивают, сколько они готовы заплатить за эти данные, чтобы потом превратить их в сервис. Но полезную стоимость данных в итоге определяет покупатель. Например, если данные используются, чтобы предложить скидку на каско, то стоимость данных соизмеряется со стоимостью сервиса, который предлагают.
"В Европе
такие проекты только появляются, в России пока такого нет. Но мы рассчитываем, что коммерческое предоставление данных станет возможным уже в 2022 году", - резюмировал Гурко.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.