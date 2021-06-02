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Кардиолог рассказала, когда низкое давление опасно для жизни
Кардиолог рассказала, когда низкое давление опасно для жизни - РИА Новости, 02.06.2021
Кардиолог рассказала, когда низкое давление опасно для жизни
Резкое падение артериального давления должно вызывать тревогу, если это произошло впервые, рассказала в интервью "Пятому каналу" врач-кардиолог Наталья... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:56
2021-06-02T08:56
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Резкое падение артериального давления должно вызывать тревогу, если это произошло впервые, рассказала в интервью "Пятому каналу" врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.По словам медика, условно опасным давлением считается 90/60 миллиметров ртутного столба. Для некоторых людей такие показатели нормальны из-за особенностей вегетативной нервной системы. В частности, это касается молодых худых девушек.Однако, если артериальное давление впервые резко упало, нужно как можно скорее обратиться в больницу. "Еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания", — объяснила кардиолог.Медицинская помощь необходима, чтобы исключить острые состояния: к ним врач отнесла инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма и инсульт.Гаврилюк отметила, что передозировка препаратами для снижения давления также требует срочной госпитализации. Это касается тех случаев, когда у человека, страдающего гипертензией, после большого количества лекарств наблюдается нехарактерная гипотензия. Такое состояние может привести к летальному исходу.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от слишком частого измерения артериального давления. При разовых скачках он посоветовал использовать холтеровское мониторирование, чтобы узнать усредненное давление.
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александр мясников (врач), общество

Кардиолог рассказала, когда низкое давление опасно для жизни

08:56 02.06.2021
 
© Fotolia / RidoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Fotolia / Rido
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Резкое падение артериального давления должно вызывать тревогу, если это произошло впервые, рассказала в интервью "Пятому каналу" врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.
По словам медика, условно опасным давлением считается 90/60 миллиметров ртутного столба. Для некоторых людей такие показатели нормальны из-за особенностей вегетативной нервной системы. В частности, это касается молодых худых девушек.
Однако, если артериальное давление впервые резко упало, нужно как можно скорее обратиться в больницу. "Еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания", — объяснила кардиолог.
Медицинская помощь необходима, чтобы исключить острые состояния: к ним врач отнесла инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма и инсульт.
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Гаврилюк отметила, что передозировка препаратами для снижения давления также требует срочной госпитализации. Это касается тех случаев, когда у человека, страдающего гипертензией, после большого количества лекарств наблюдается нехарактерная гипотензия. Такое состояние может привести к летальному исходу.
"Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. <…> Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации", — подытожила медик.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от слишком частого измерения артериального давления. При разовых скачках он посоветовал использовать холтеровское мониторирование, чтобы узнать усредненное давление.
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