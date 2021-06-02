https://ria.ru/20210602/cel-1735301908.html

Житель Подмосковья ответит в суде за покушение на убийство трех человек

Житель Подмосковья ответит в суде за покушение на убийство трех человек - РИА Новости, 02.06.2021

Житель Подмосковья ответит в суде за покушение на убийство трех человек

Жителя Московской области будут судить за покушение на убийство в Рязани трех человек, включая пятилетнего ребенка, сообщает СУСК РФ по Рязанской области. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:23

2021-06-02T17:23

2021-06-02T17:23

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Жителя Московской области будут судить за покушение на убийство в Рязани трех человек, включая пятилетнего ребенка, сообщает СУСК РФ по Рязанской области."Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Московской области, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он обвиняется в покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего (ч. 3 ст. 30 п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, мужчина приехал к 26-летней женщине в гости после знакомства в интернете. В ночь на 16 сентября 2020 года обвиняемый после ссоры нанес ей удар молотком по голове и более 40 ножевых ударов в голову, шею и туловище. "Также от руки обвиняемого пострадали родственники девушки, проживавшие в квартире: 5-летний сын и 69-летний дедушка. Каждому из них обвиняемый нанес не менее 15 ножевых ударов в жизненно важные органы", - уточняет управление.Позднее, отмечается в сообщении, мужчина похитил мобильные телефоны и деньги, а затем скрылся с места преступления. Спасти потерпевших удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи."Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210602/tomsk-1735267930.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/sud-1735159390.html

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московская область (подмосковье)

рязань

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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), рязань, происшествия