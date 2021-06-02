https://ria.ru/20210602/buker-1735385275.html

Лауреатом международного Букера стал французский писатель Давид Диоп

Лауреатом международного Букера стал французский писатель Давид Диоп - РИА Новости, 03.06.2021

Лауреатом международного Букера стал французский писатель Давид Диоп

Лауреатом международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп, россиянке Марии Степановой не удалось стать первым автором из России,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-02T21:20

2021-06-02T21:20

2021-06-03T11:31

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мария степанова

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ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лауреатом международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп, россиянке Марии Степановой не удалось стать первым автором из России, получившим эту престижную литературную премию.Имя победителя было объявлено в среду вечером в ходе церемонии, которую транслировали онлайн из собора города Ковентри.Диоп удостоился премии за роман "Ночью вся кровь черная". Премию он разделит с переводчицей Анной Московакис.Диоп родился в Париже в 1966 году, детство провел в Сенегале. Сейчас он живет во Франции, преподает студентам литературу XVIII века. Роман, удостоившийся международного Букера, второй у писателя, сейчас он переводится на 13 языков и уже успел получить несколько наград.Наряду с книгами Диопа и Степановой ("Памяти памяти"), в короткий список международного Букера входили произведения аргентинской писательницы Марианы Энрикес, живущего в Чили голландского писателя Бенджамина Лабатю, датчанки Ольги Равн, француза Эрика Вюйяра.Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20210531/knigi-1734883099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, мария степанова