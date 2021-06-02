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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/buker-1735385275.html
Лауреатом международного Букера стал французский писатель Давид Диоп
Лауреатом международного Букера стал французский писатель Давид Диоп - РИА Новости, 03.06.2021
Лауреатом международного Букера стал французский писатель Давид Диоп
Лауреатом международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп, россиянке Марии Степановой не удалось стать первым автором из России,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-02T21:20
2021-06-03T11:31
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мария степанова
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ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лауреатом международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп, россиянке Марии Степановой не удалось стать первым автором из России, получившим эту престижную литературную премию.Имя победителя было объявлено в среду вечером в ходе церемонии, которую транслировали онлайн из собора города Ковентри.Диоп удостоился премии за роман "Ночью вся кровь черная". Премию он разделит с переводчицей Анной Московакис.Диоп родился в Париже в 1966 году, детство провел в Сенегале. Сейчас он живет во Франции, преподает студентам литературу XVIII века. Роман, удостоившийся международного Букера, второй у писателя, сейчас он переводится на 13 языков и уже успел получить несколько наград.Наряду с книгами Диопа и Степановой ("Памяти памяти"), в короткий список международного Букера входили произведения аргентинской писательницы Марианы Энрикес, живущего в Чили голландского писателя Бенджамина Лабатю, датчанки Ольги Равн, француза Эрика Вюйяра.Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов.
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книги, новости культуры, мария степанова

Лауреатом международного Букера стал французский писатель Давид Диоп

21:20 02.06.2021 (обновлено: 11:31 03.06.2021)
 
© AFP 2021 / Joel SagetПисатель-романист Давид Диоп
Писатель-романист Давид Диоп - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AFP 2021 / Joel Saget
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лауреатом международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп, россиянке Марии Степановой не удалось стать первым автором из России, получившим эту престижную литературную премию.
Имя победителя было объявлено в среду вечером в ходе церемонии, которую транслировали онлайн из собора города Ковентри.
Диоп удостоился премии за роман "Ночью вся кровь черная". Премию он разделит с переводчицей Анной Московакис.
Диоп родился в Париже в 1966 году, детство провел в Сенегале. Сейчас он живет во Франции, преподает студентам литературу XVIII века. Роман, удостоившийся международного Букера, второй у писателя, сейчас он переводится на 13 языков и уже успел получить несколько наград.
© AFP 2021 / Joel SagetПисатель-романист Давид Диоп
Писатель-романист Давид Диоп - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AFP 2021 / Joel Saget
Писатель-романист Давид Диоп
Наряду с книгами Диопа и Степановой ("Памяти памяти"), в короткий список международного Букера входили произведения аргентинской писательницы Марианы Энрикес, живущего в Чили голландского писателя Бенджамина Лабатю, датчанки Ольги Равн, француза Эрика Вюйяра.
Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов.
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