https://ria.ru/20210602/bomby-1735333262.html

Эксперты рассказали о ядерном оружии США в Европе и Турции

Эксперты рассказали о ядерном оружии США в Европе и Турции - РИА Новости, 02.06.2021

Эксперты рассказали о ядерном оружии США в Европе и Турции

США хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб, сообщается на сайте посвященного данной тематике проекта Института исследования проблем мира и... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T20:51

2021-06-02T20:51

2021-06-02T20:51

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб, сообщается на сайте посвященного данной тематике проекта Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH).Отмечается, что в Германии 20 авиабомб размещены на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще по 20 ядерных авиабомб размещены на авиабазах Кляйне-Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди-Торре в Италии и Инджирлик в Турции. В общей сложности речь идет о сотне авиабомб.Подчеркивается, что официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в 20 единиц.Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии. Кроме того, ряд соцопросов ранее свидетельствовал о том, что большинство немцев также поддерживают вывод с территории страны американского ядерного оружия.

https://ria.ru/20210522/x-37-1733467460.html

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инджирлик, европа, италия, сша, в мире