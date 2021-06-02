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Эксперты рассказали о ядерном оружии США в Европе и Турции
Эксперты рассказали о ядерном оружии США в Европе и Турции - РИА Новости, 02.06.2021
Эксперты рассказали о ядерном оружии США в Европе и Турции
США хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб, сообщается на сайте посвященного данной тематике проекта Института исследования проблем мира и... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T20:51
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб, сообщается на сайте посвященного данной тематике проекта Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH).Отмечается, что в Германии 20 авиабомб размещены на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще по 20 ядерных авиабомб размещены на авиабазах Кляйне-Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди-Торре в Италии и Инджирлик в Турции. В общей сложности речь идет о сотне авиабомб.Подчеркивается, что официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в 20 единиц.Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии. Кроме того, ряд соцопросов ранее свидетельствовал о том, что большинство немцев также поддерживают вывод с территории страны американского ядерного оружия.
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инджирлик, европа, италия, сша, в мире

Эксперты рассказали о ядерном оружии США в Европе и Турции

20:51 02.06.2021
 
© Flickr / U.S. Army EuropeАмериканские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Flickr / U.S. Army Europe
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб, сообщается на сайте посвященного данной тематике проекта Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH).
Отмечается, что в Германии 20 авиабомб размещены на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще по 20 ядерных авиабомб размещены на авиабазах Кляйне-Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди-Торре в Италии и Инджирлик в Турции. В общей сложности речь идет о сотне авиабомб.
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Подчеркивается, что официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в 20 единиц.
Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии. Кроме того, ряд соцопросов ранее свидетельствовал о том, что большинство немцев также поддерживают вывод с территории страны американского ядерного оружия.
 
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